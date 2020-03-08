Valilikten feminist yürüyüşe yasak: İstiklal Caddesi akşam kapatılacak

İstanbul Valiliği, bugün akşam saatlerinde 18. Feminist Gece Yürüyüşü’nün yapılması planlanan İstanbul’un Beyoğlu ilçesindeki İstiklal Caddesi’nin kapatılacağını duyurdu.

8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü çerçevesinde sosyal medyada örgütlenen kadınlar, saat 19.00’da İstiklal Caddesi’nin Taksim Meydanı tarafındaki girişinde bulunan Fransız Kültür Merkezi’nden başlayarak Tünel’e doğru yürüyeceklerini duyurmuştu.

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Valilik ise Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi’nin 2911 Sayılı Kanun çerçevesinde ilan edilen alanlar içerisinde olmadığını belirtti.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da daha önceki bir açıklamasında “8 Mart’ta İstiklal Caddesi dışında her yerde yürüyüş yapabilirler” demişti.

İstiklal Caddesi’nde 8 Mart nedeniyle geçen sene de çok sayıda kadın toplanmış, polis gösteriye müdahale etmişti.

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Valiliğin açıklaması şöyle:

“Bütün kadınlarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü en içten duygularımızla kutluyoruz.

Bu anlamlı ve güzel gün nedeniyle İstanbul’daki sivil toplum kuruluşlarınca 7-8 Mart 2020 tarihlerinde yapılacağı bildirilen bütün faaliyetlere Valiliğimiz ve kaymakamlıklarımız tarafından gerekli izinler verilmiştir.

Ancak bazı sivil toplum kuruluşları ve şahıslar tarafından sosyal medya yoluyla Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesinde, bugün saat 19.00’da etkinlik duyurusu yapılmaktadır.

Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi’nin 2911 Sayılı Kanun çerçevesinde ilan edilen alanlar içerisinde olmaması nedeniyle akşam saatlerinde bu yerlere çıkan bütün yollar kapalı olacaktır.”