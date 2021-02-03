Valilik duyurdu: Eylemler sonrası 76 kişi serbest, 29 kişi gözaltında

İstanbul’da Boğaziçi Üniversitesi’ne rektör atanmasına karşı yapılan protestolarda gözaltına alınanlardan 76 kişi serbest bırakıldı.
Prof. Dr. Melih Bulu’nun geçen ay atanmasının ardından başlayan eylemler, 1 Şubat’ta okulda, 2 Şubat’ta da İstanbul’un Kadıköy ilçesinde devam etmişti. Çok sayıda kişi gözaltına alınmıştı.
Valiliğin açıklamasında, Kadıköy ilçesindeki eylemde 94 kişiden 29’u hakkında savcılık talimatıyla gözaltı kararının uygulandığı, 65 kişinin de ifadesinin ardından serbest bırakıldığı belirtildi.
Kadıköy’deki eyleme gitmek üzere Beşiktaş ve Sarıyer ilçelerinde toplananlardan 11’i ise idari yaptırım sonrası serbest bırakıldı.
Öte yandan, 1 Şubat’ta üniversitede yapılan eylemde gözaltına alınandan 11’ine ev hapsi verildi. Protestoda 159 kişi gözaltına alınmış, daha sonra 98 kişi serbest bırakılmıştı.