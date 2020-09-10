Valiler uyardı: Kurallara uymayanlar hakkında suç duyurusunda bulunulacak

Türkiye’de, Sağlık Bakanlığı’nın verilerine göre Covid-19 vakalarının 1700’lere dayanması sonrasında, ‘resmi ağızlar’dan kurallara uymayanlara daha ağır yaptırım ve cezalar uygulanacağına dair açıklamalar gelmeye başladı.

Fotoğraflar: DHA

Çankırı, Afyonkarahisar, Sivas, Düzce ve Kayseri valileri dün karantina kuralını ihlal ederek evden çıkan vatandaşların karantina süresini yurtlarda tamamlayacağını duyurmuştu.

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Bursa ve Karaman valilerinin açıklamalarına bakılırsa bundan böyle kuralları hiçe sayanlar hakkında yasal işlem yapılacak.

Denetimlere katılan Bursa Valisi Yakup Canbolat, kentte son bir haftada karantina kuralını ihlal ettiği tespit edilen 60 kişi hakkında savcılığa, kamu sağlığını bozmak suçundan suç duyurusunda bulunduklarını belirtti.

Denetim sırasında bir halk otobüsüne binen Canbolat, hem yolculara hem de otobüs sürücüsüne kurallara uyulması konusunda dikkatli olmaları gerektiğini belirterek şöyle devam etti: “Maske, mesafe ve temizlik konusuna tam anlamıyla uyulmadığını düşünüyoruz. İl bazında bazı kararlar aldık. Kına, nişan, sünnet törenlerini yasakladık. Yasaklara uymayanlar hakkında idari işlem yapıyoruz. Aynı zamanda bu hafta başladığımız yeni bir uygulamamız var. Pozitif çıkan ya da pozitif çıkmış kişilerle temaslı olan vatandaşlarımızı kurduğumuz ekiplerle sık sık takip ediyoruz. 14 gün karantina kuralını ihlal ettiklerini tespit ettiğimiz vatandaşlarımıza artık sadece idari değil, adli işlem de yapıyoruz. Cumhuriyet Savcılığı’na bunlarla ilgili ‘kamu sağlığını bozmak suçundan’ suç duyurusunda bulunuyoruz. Sadece Yıldırım ilçemizde 60 kişi hakkında ekiplerimiz suç duyurusunda bulundu.“

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Denetimlere katılan bir başka isim de Karaman Valisi Mehmet Alpaslan Işık’tı. Semt pazarı girişinde ‘HES’ kodu kontrolu uygulamalarını denetleyen Işık, larantina ve izolasyon ihlal edenlerin iki yıla kadar hapis cezası istemiyle suç duyurusunda bulunacaklarını söyledi.

21 Eylül’e kadar herkes HES kodu alacak

HES kodu olmayanlara nasıl alınacağını anlatan Işık, broşür dağıtarak 21 Eylül’e kadar herkesin kod almasının mecburi olduğunu anlattı ve şöyle devam etti: ”Virüs tüm ülke genelinde bir yayılım içerisinde. Karaman’da da bu yayılım biraz yüksek gözüküyor. 21 Eylül itibariyle gerek pazar yerlerinde, gerekse kamusal alanların girişinde bu kontrolleri sıkça yapacağız. Salgın denetim ekiplerimiz yollarda vatandaşlarımızı durdurarak HES kodu uygulaması yapacak. Eğer o HES kodu sorgulaması sonucunda karantinada kalması gereken kişi var ise bunların yurtlarda izolasyonuna gideceğiz.

Bu şekilde dolaşmaya devam edenler hakkında da Türk Ceza Kanununun 195’inci maddesi gereğince hakkında iki yıla kadar cezalandırılması istemiyle Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunacağız.”