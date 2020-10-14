Vaka sayısı değil ‘kesitsel taramalar ve saha çalışmaları’ açıklanacakmış

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 15 Ekim’den itibaren vaka sayılarının açıklanıp açıklanmayacağına dair soruya, “Kesitsel taramalar ve saha çalışmaları paylaşılacak” diye yanıt verdi.

Bakanlık, günlük Covid-19 tablosunda yalnızca semptomu olan hastaları paylaşıyor, PCR testi pozitif çıkanların sayısı ise bilinmiyor.

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Fotoğraf: AA

Ankara’da Bilim Kurulu toplantısının basın açıklaması düzenleyen Koca’nın açıklamalarından satır başları şöyle:

*(‘Yarınki tabloda hasta ve vaka sayılarını net olarak görebilecek miyiz’ sorusu) Test politikamız başından beri değişmedi. Semptomu olanlara test yapıldı. Dünya Sağlık Örgütü de bunu biliyor, çıkan sonuçları ilk günden beri gönderiyoruz.

(Koca’nın 15 Ekim’den itibaren hangi sayıların açıklanacağına dair sözleri aşağıdaki videodan izlenebilir)

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*Bunu dışında değişen, temmuz ayındaki değişiklik oldu. Yeni normalleşmeyle olan değişiklikle, ülkeler arası geçişle birlikte, kesitsel taramaları yapma ihtiyacı hissedildi. Ve bir de saha taramaları… Kesitsel taramalar ve saha çalışmaları, semptomu olan kişilere yapılan çalışmalar değil. Semptomu olmayanlara yapılıyor. Bunu ayırmak anlamında, temmuz ayında, semptomu olan, testi pozitif olan kişileri rehberimizde ‘hasta’ olarak tanımlamıştık zaten. O nedenle, vatandaşımıza karşı sorumluluğumuzun gereği olarak, o taramaları ilave etmediğimiz için ‘hasta’ olarak kullanmış oldu.

*Bugün, onları da yer yer, kesitsel, geçmişe dönük bundan sonra olabilecek, Milli Eğitim’in devreye girmesiyle okullarda yapılacak taramalar olacak… Değişimi görmek adına. Yarın üniversitelerde benzer şekilde taramalar olabilecek. Çünkü pandemiyle mücadele dinamik bir mücadele. O durumda, saha çalışmaları dışında, bu tarz kesitsel çalışmaların da niteliği artmış olacak. Onları da vatandaşla paylaştığımız gibi DSÖ’yle de paylaşacağız. 15 Ekim’den itibaren yapılacak taramalar da vatandaşla paylaşılacak. Geçmişe dönük kesitsel taramalar da yer yer paylaşılacak demiştim.

15 Ekim’de yeni tarama

*Gribin bulaşmasına karşı yeterince duyarlı değiliz. Tedbirli olursa iki hastalığa karşı ciddi başarılar elde ederiz. Enfeksiyonun yaygınlığı ve bağışıklık durumunu ölçmek için 153 bin kişiyi kapsayan saha taramasını 15 Ekim’de tekrarlıyoruz. Bu yıl 1.5 milyon dozdan fazla grip aşısı geldi.

*Bugüne kadar havayoluyla yurt dışına gidenlere yaptığımız test sayısı 490 bin 480’dir. Bu taramalarda 1226 kişide test pozitif çıkmıştır.

Aşı çalışmaları

Bilim Kurulu Toplantımızın ardından Koronavirüs ile ilgili son gelişmeler ve aldığımız yeni tedbirlere ilişkin basın açıklamamız.



📍SAĞLIK BAKANLIĞI BİLKENT YERLEŞKESİ / ANKARAhttps://t.co/prxbliBC2s — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) October 14, 2020

*Yerli aşı çalışmalarından ikisi, insan deneyi aşamasına yakın. Hayvan deneyi aşaması başarıyla tamamlandı. Aşı, salgına karşı insanlığı zaferi olacaktır.

*Salgında başarı kazandıkça hayatın her alanında eski düzene kavuşacağımız aşamaya yaklaşıyoruz, bu işin üstesinden alnımızın akıyla geleceğiz. Bugün 1671 yeni Covid-19 hastası kayda geçti. 57 kişi hayatını kaybetti.

İstanbul’da arttı, Ankara’da azaldı

*İstanbul’da vaka sayısı bir ayda yüzde 50 arttı. Ankara’da ise son bir ayda yüzde 60 azalma görüldü. İstanbul’da şu aşamada kısıtlama gündemde yok.

*Bilim Kurulumuzun, ‘evlerde 10 kişiyi geçmemek’ şeklinde aile içi temasın azaltılması tavsiyesi oldu. Pandemide sahada asla taviz vermiyoruz. İlk günden beri verdiğimiz bütün rakamların tamamının doğru olduğundan vatandaşımız emin olsun.

*(Üniversitelerin açılması konusu) Önümüzdeki 2-3 haftanın değerlendirmek için önemli olduğunu düşünüyorum. Bilim Kurulu’nun da görüşü bu yönde oldu.

Vaka-hasta ayrımı

*Son haftalarda yoğun olarak gündeme gelen bir konu oldu… Vaka ve hasta tanımını yaptığımız günden beri olan bir konu. Türkiye olarak pandemideki mücadelemizi vaka, hasta kavramlarıyla gölgelemeyelim. Biz tedavi rehberimizde semptomu, yani bulgusu olan kişilere test yapan ülkeler arasındayız. Bu semptomu olan kişilere yaptığımız testler dışında, temmuz ayından itibaren de bizim kesitsel taramalar, yani ülkeler arası geçişlerin olduğu dönemde yapılan testler, celp ve terhis döneminde yapılan testler, sporculara yapılan testler gibi kesitsel yaptığımız taramalar oldu. Ayrıca saha taramalarımız oldu.

*Yarından itibaren de aileler tespit edildi, geç olmadan bu saha çalışmasını tekrar ediyor olacağız. Temmuz ayından bizim hasta olarak tanımladığımız semptomu olan, testi pozitif kişiler olarak tanımladık. Daha önce bu kesitsel çalışmalar olmadığı için vatandaşa şeffaf olmak için ‘hasta’ tanımını kullandık.

DSÖ’ye bildirilecek

*Kişisel taramayı da bugün itibariyle Dünya Sağlık Örgütü’ne (DSÖ) bildirmiş olacağız. Bu ayrımı yapmak içindi. Farklı bir şey değildi. Test politikasına ilave olarak tarama yapmak girişimi oldu. Bunu vatandaşımıza şeffaf bir şekilde anlatmak içindi. O ayrımı yapmak içindi. Dolayısıyla kafalarda bir soru işareti olmaması gerekiyor. Hayat Eve Sığar (HES) uygulamasında başından beri pozitif gördüğümüz her vaka yer alıyor. Sahada sonuç olarak sizin yaptığınız pandemiyle mücadelenin ötesine geçmiş oluyorsunuz.

*Yaklaşık 120 bin yatağımız boş. Sağlık altyapımız güçlü. Sağlık çalışanı 40 bin kişi Covid-19’a yakalandı. Hayatını kaybeden sayısı son dönemde arttı. Sayıları 107 oldu.