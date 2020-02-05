Ünlü restoran zinciri iflas etti, tasfiye başladı

ALİ YILMAZ

İstanbul, Tekirdağ ve Kayseri’de toplam 11 şubesi bulunan Lunch Box Restoran için mahkeme iflas kararı verildi. İflas kararının ardından, markanın bağlı olduğu iki şirket için tasfiye süreci başladı.

Fotoğraf: lunchbox.com.tr

İstanbul’da Mall Of İstanbul, Metro City, CapaCity ve Forum İstanbul gibi AVM’lerde şubesi bulunan Lunch Box için geçen yıl konkordato talep edilmişti. Mahkeme yapılan başvuru sonrası şirketlere yönelik tedbir kararı vermişti. Anılan kararla birlikte şirketler, alacaklılara karşı korumaya alınmıştı.

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Tasfiye süreci başladı

Yargılama devam ederken, şirkette işler toparlanamadı. Gelen olumsuz raporlarla birlikte mahkeme, Şef Gıda Restoran İşletmeleri San. ve Turizm ve Dış Ticaret Limited Şti. ile Dünya Mutfağı Gıda Sanayi Ticaret Limited Şti’nin konkordato talebi reddedildi.

Karar geçen hafta çıktı

Kararla birlikte, konkordato komiser heyetinin görevi sona erdi. Bakırköy 3’üncü Asliye Ticaret Mahkemesi’nin 30 Ocak’taki kararı sonrası iki şirket için de tasfiye süreci başladı.

Erkan Şahintürk’ün sahibi olduğu Lunch Box, yeme içme sektörünün bilinen markalarından biri konumundaydı. Markanın çeşitli AVM’lerde 20’ye yakın şubesi bulunuyordu.