Üniversite yerleştirme sonuçları: Kontenjanın yüzde 13’ü boş kaldı

Üniversite sınav sonuçlarına göre yapılan yerleştirmelerde 128 bin 508 öğrenci kontenjanı boş kaldı.

Rakamlar 985 bin 748 kontenjanın yüzde 13’ünün boş kaldığını gösterdi.

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Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi 2 milyon 381 bin 412 adayın katıldığı Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nın (YKS) yerleştirme sonuçlarını gece yarısı açıkladı.

Pervinkaplan.com’da yayınlanan habere göre, üniversitelerde 128 bin 508 öğrenci kontenjanı boş kaldı.

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Tercih yapma hakkına sahip 1 milyon 749 bin 144 adaydan 1 milyon 206 bin 811’i tercih yaptı. 542 bin 333 aday ise tercih yapmadı.

Sınava katılan 2 milyon 381 bin 412 adaydan 857 bin 240’ı üniversiteli oldu. Bu adaylardan 394 bin 945’i lisans programlarına yerleşti.

Üniversitelere kayıt işlemleri 3-7 Eylül 2018 tarihleri arasında, elektronik kayıtlar ise 3-5 Eylül 2018 tarihleri arasında yapılacak.