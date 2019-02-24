Üniversite mezunu işsiz sayısı 1 milyonu aştı

Bağımsız Sağlık-Sen, Türkiye’de 4 milyona ulaşan işsizlerin dörtte birinin yükseköğretim mezunlarından oluştuğunu açıkladı. Sendika Başkanı Mehmet Bayraktar, iş bulmak için Türkiye’de iyi bir eğitim almanın artık yeterli olmadığını söyledi.

Fotoğraf: DHA

Bağımsız Sağlık-Sen, Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) yayımladığı işsizlik verilerini baz alarak hazırladığı raporda, Türkiye’de son bir yılda 230 bin kişinin işsiz kaldığına dikkat çekti.

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Aynı dönemde 15 ve daha yukarı yaştakilerde işsiz sayısının da 706 bin kişi arttığı vurgulandı.

Raporda 14-24 yaş grubundaki genç nüfustaki işsizlik oranının da 4.3 puan birden artarak yüzde 23.6’ya yükseldiğine dikkat çekildi.

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Bu durumu ‘içler acısı‘ olarak tanımlayan Bayraktar, “Eğitimli gençlerimizin iş bulamamış olması geleceğimiz açısından vahim bir tablo” dedi.





