Ukraynalı modelin darbedildiği mekana ‘sosyal mesafe’ nedeniyle kapatma cezası

Çeşme Kaymakamlığı, Ukraynalı top model Daria Kyryliuk’ın dövüldüğü iddiasının ardından Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un “Bu kabul edilemez magandalığın kimsenin yanına kar kalmayacağını hep birlikte göreceğiz” diyerek tepki gösterdiği Alaçatı’daki The Beach of Momo’nun da aralarında bulunduğu altı mekana ‘sosyal mesafe’ kurallarına uymadıkları gerekçesiyle 15 gün kapama cezası verdi.

Fotoğraf: partymag.org

Habertürk’ten Emrah Doğru’nun haberine göre mekanlarda sosyal mesafe kuralları hiçe sayılınca Çeşme Kaymakamlığı devreye girdi. Yetkililer yaptıkları sıkı kontroller sonrası birçok ünlü mekanın salgına karşı uymaları gereken kuralları yerine getirmediğini tespit etti.

Reklam

Daha önce de sosyal mesafe kurallarına uymadıkları için haklarında dört ve üstü tutanak tutulan aralarında Rise n Shine, Tren Ayayorgi, Alaçatı Kafası, Zilly Port ve Shu gibi mekanların da bulunduğu altı işletmeye 15 gün kapama cezası verildi.

Sosyal mesafe kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle ceza alan mekanlardan biri de Ukraynalı top model Daria Kyryliuk ve arkadaşlarının geçen Cuma akşamı dayak yediklerini iddia ettikleri The Beach of Momo oldu.

Kyryliuk’un mekanın güvenlik görevlilerinin saldırısına uğradığını söyleyip paylaştığı fotoğrafları olay olmuş, Bakan Mehmet Nuri Ersoy da konuyla ilgili “Cuma gecesi Çeşme’de yaşanan, turizm bölgesinde asla olmaması gereken ve özellikle de bir kadına yönelik yapılan çirkin saldırıyı kınıyorum. Bu kabul edilemez magandalığın kimsenin yanına kar kalmayacağını hep birlikte göreceğiz” demişti.