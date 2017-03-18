Üç yıllık bilanço: MEB, imam hatiplere fen liselerinden 15 kat fazla yatırım yapacak

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) strateji geliştirme başkanlığının ‘Devlet Yatırım Programı’na göre, gelecek üç yılda imam hatip liselerine ayrılan bütçe, fen liselerine ayrılan bütçenin 15 katı.

Birgün’den Çağlar Ballıktaş’ın haberine göre, Türkiye genelinde okullarda devam eden ve yeni projelere 2017’de 2 milyar 682 milyon 121 bin, 2018’de 3 milyar 723 milyon 381 bin TL, 2019’da ise 1 milyar 131 milyon 940 bin TL harcanması planlandı.

50 yeni imam hatip inşaatı yapılacak

MEB’in açıkladığı programa göre tüm meslek liselerine, 2017’de 1 milyar 70 milyon, 2018’de 936 milyon 270 bin, 2019’da ise 348 milyon 250 bin TL ile meslek liseleri inşaatlarına 3 yılda 2 milyar 354 milyon 520 bin TL harcanacağı belirtildi. Devam eden 240 meslek lisesi inşaatına ise 60 inşaat daha eklenecek.

MEB, imam hatip liselerine 2017’de 575 milyon TL, 2018’de 879 milyon 35 bin, 2019’da ise 269 milyon 500 bin TL ile toplamda 1 milyar 723 milyon 535 bin TL’lik bütçe ayırdı. MEB programda, devam eden 128 imam hatip lisesi inşaatına 50 yeni inşaat daha ekleyecek.

Programda anadolu liseleri, tüm liseler arasında en fazla yatırım yapılan üçüncü alan oldu. 2017’de 463 milyon, 2018’de 958 milyon 605 bin, 2019 ise 224 milyon 250 bin TL olmak üzere toplamda 1 milyar 645 milyon 855 bin TL bütçe ayrıldı. Anadolu liseleri inşaatlarında 158 proje devam ederken, bu sene 40 projeye daha başlanacağı bildirildi.

En az payı fen liseleri aldı

Fen liselerine 2017’de 42 milyon, 2018’de 67 milyon 666 bin TL bütçe ayrılmasını planlayan MEB, 2019 yılında ise hiç bütçe ayırmadı. Fen liselerine toplamda 109 milyon 666 bin TL’lik bütçe ayrılarak bütçe de en az payı alan okul bölümü oldu.