Üç güzel insan: Dağ tepe dolaşıp hayvanlar içebilsin diye su kaynaklarını onarıyorlar

Kayseri’de üç emekli, Develi ilçesi kırsalında yaban hayvanlarının su içebilmesi için su kaynaklarını onarıyor.

DHA’nın haberine göre işçi emeklileri Enver Bozbeşparmak, Tacettin Özüdoğru ve İlhan Bozbeşparmak, ellerine kazma ve kürek alarak kırsala çıktı.

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Üç emekli, Develi kırsalında yaşayan hayvanların su içtiği eski kaynakları, çeşmeleri ve su yollarını onarıyor.

Yerleşim birimlerinden uzakta, dağ yamaçlarında zamanla kaynağı kuruyan çeşmelerden su içemeyen yaban hayvanlarını düşündüklerini belirten üç arkadaş, bir yılda Develi Dağları’nın Tombak mevkiinde 12 su kaynağını çeşme ya da küçük gölete dönüştürdü.

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İşçi emeklileri son olarak, yaşamını yitiren jandarma albay Hasan Basri Ökender tarafından 1954’te yaptırılan ancak bir süre sonra suyu kesilen çeşmeyi akar hale getirdi.

İlçede yaşayan Enver Bozbeşparmak, yaptıkları işi şu sözlerle anlattı: “Develi Dağları’nın Tombak tepelerinde dolaşırken, dağlarda yaşayan hayvanların eski su kaynaklarına gelerek su aradıklarına bizzat şahit olduk. O günden sonra dağlarda yaşayan hayvanatın su ihtiyacını karşılamak için eski su kaynaklarını arayıp bularak yeniden çeşme haline getirmeye gayret ediyoruz. Bu işi zaman zaman iki ya da üç arkadaşımla birlikte yapıyoruz.”