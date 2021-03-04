Üç gün önce göçük altında kalan madencinin cansız bedenine ulaşıldı

Çanakkale’nin Yenice ilçesinde üç gün önce göçük meydana gelen maden ocağında mahsur kalan işçi Gazi Baytimur’un (34) cansız bedenine ulaşıldı.

AA’nın haberine göre Kalkım beldesi Karaaydın köyü Döşemedere mevkisinde kurşun madeni çıkarılan ocakta 1 Mart’ta göçük meydana gelmesi üzerine başlatılan arama kurtarma çalışması, İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü koordinesinde görevli madenciler tarafından yürütüldü.

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Jandarma ve 112 Acil Servis ekiplerinin de katıldığı çalışmalara Jandarma Komando Özel Asayiş Komutanlığı Köpek Unsurları Bölük Komutanlığı’na ait kadavra köpeği de destek verdi.

Baytimur’un cansız bedeni otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.