Üç GSM operatörüne bayramdaki kesinti nedeniyle inceleme

Ulaştırma Bakanlığı, Ramazan Bayramı’nın birinci gününde yaşanan hat kesintileriyle ilgili inceleme başlattı.

Fotoğraf: Reuters

Birçok kişi hatlarda kesinti olduğunu sosyal medyadan paylaşmış, üç GSM operatörü kesintinin kendilerinden kaynaklanmadığını ifade etmişti.

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Hürriyet’ten Emre Eser’in haberine göre sisteme aşırı yük binince operatörler diğer operatörlerden gelen çağrıları sistem dışında bırakıp sadece kendi şirketine ait numaralardan gelen çağrıları kabul etti.

Bunun üzerine Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı inceleme başlattı.

İlk etapta GSM şirketlerine durum soruldu ancak alınan cevap tatmin etmeyince Haberleşme Genel Müdürlüğü incelemeyi detaylandırma kararı aldı.

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Benzer sıkıntı 26 Eylül tarihinde İstanbul’da yaşanan 5.8 büyüklüğündeki deprem sırasında da yaşanmış, 27 saati bulan iletişim sorunu nedeniyle üç GSM şirketine kesintisiz iletişimi sağlayamadıkları gerekçesiyle toplamda 19.5 milyon liralık ceza kesilmişti.