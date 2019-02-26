Üç ay önce hayatını kaybeden KHK mağduru işe iade edildi!

Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile ihraç edildikten sonra kansere yakalanıp üç ay önce hayatını kaybeden Ömer Faruk Arsoy görevine iade edildi.

Fotoğraf: Twitter

Cumhuriyet’in haberine göre Arsoy, 672 sayılı KHK ile Mersin Devlet Hastanesi’ndeki ‘bilgisayar teknikerliği’ndeki görevinden ihraç edilmişti.

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İhraç edildikten sonra cilt kanserine yakalanan Arsoy’un hastalığı ekonomik ve psikolojik sıkıntılar sonucu hızla ilerlemiş, yaklaşık üç ay önce de yaşamanı yitirmişti. OHAL Komisyonu ise Arsoy’un eski görevine geri dönmesine ilişkin kararını sekiz gün önce bildirdi.

ZULMETTİNİZ, SORGUSUZ SUALSİZ TERÖRİST İLAN ETTİNİZ, İHRAÇ ETTİNİZ, GENÇ YAŞTA KAHRINDAN ÖLDÜ, ŞİMDİ DE İADE…!



Hiç mi vicdanınız sızlamıyor..!?



3 ay önce KHK ihraç sonrası yakalandığı cilt kanserinden kaybettiğimiz Ömer Faruk Aksoy'a işe dönüş yazısı gelmiş pic.twitter.com/LAEro1gZTB Reklam February 26, 2019

HDP Kocaeli milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, Arsoy’un göreve iade yazısını sosyal medya hesabından paylaştı:

“Zulmettiniz, sorgusuz sualsiz terörist ilan ettiniz, ihraç ettiniz, genç yaşta kahrından öldü, şimdi de iade.. Hiç mi vicdanınız sızlamıyor..!?” diye soran Gergerlioğlu, Arsoy’un işe iade yazısını paylaştı.

İşe iade yazısında Arsoy’un 19.02.2019 tarihli yazıyla görevine iade olduğu görülüyor.