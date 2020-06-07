Twitter’da ‘erkekler yerini bilsin’ akımı başlatıldı, KADEM ‘ulaştığı boyutu’ kınadı

Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM), sosyal medya kullanıcılarının cinsiyet eşitliğine vurgu yaparak, kadınlara dayatılan hak ihlallerine tepki vermek adına başlattığı ‘erkekler yerini bilsin’ akımının ‘ulaştığı boyutu’ kınadı.

Fotoğraf: kadem.org.tr

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın kızı Sümeyye Erdoğan Bayraktar’ın yönetim kurulu başkan yardımcısı olduğu KADEM’in Twitter’dan paylaştığı açıklama şöyle: “Adalet ve hakkaniyet ölçüsünde kadın ve erkeğin toplum içindeki varlığı, karşılıklı saygı ve anlayıştan geçer. Bir empati vurgusu olarak ortaya çıkan #erkekleryerinibilsin akımı inandığımız değerleri zedeleyecek boyuta ulaşmıştır. Bu durumu kınıyor ve reddediyoruz.”

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Adalet ve hakkaniyet ölçüsünde kadın ve erkeğin toplum içindeki varlığı, karşılıklı saygı ve anlayıştan geçer.

Bir empati vurgusu olarak ortaya çıkan #erkekleryerinibilsin akımı inandığımız değerleri zedeleyecek boyuta ulaşmıştır. Bu durumu kınıyor ve reddediyoruz. — KADEM (@kademorgtr) June 6, 2020

​Akademisyen Deniz Ülke Arıboğan’sa KADEM’in Twitter’daki bu açıklamasına yine aynı platformda “İnandığınız değerler ‘kadınları aşağılamanın sıradanlaştırılıp normalize edildiği değerler’ değildir umarım. Çünkü yapılan, kadınlar için kullanılan gündelik sözlerin ters çevrilmesiyle oluşan neşeli bir protesto idi. Bu sözlerin kadınlar için kulanımını mı kınayıp reddettiniz yoksa?” cevabını verdi.

İnandığınız değerler “kadınları aşağılamanın sıradanlaştırılıp normalize edildiği değerler”değildir umarım.Çünkü yapılan,kadınlar için kullanılan gündelik sözlerin ters çevrilmesiyle oluşan neşeli bir protesto idi.Bu sözlerin kadınlar için kulanımını mı kınayıp reddettiniz yoksa? Reklam June 7, 2020

Twitter’da başlayan ‘erkek yerini bilsin akımı’ Türkiye’de geniş yankı uyandırdı. Yıllardır kadınların maruz kaldığı cinsiyetçi sözleri erkeklere uyarlayan kadınlar, ‘#erkekyerinibilsin’ etiketiyle paylaştıkları mesajlarında, cinsiyet eşitliğine vurgu yapıyor.

Şarkıcı Sıla, ‘Erkek yerini bilsin’ etiketini koyarak “Erkeği boş bırakırsan ya davulcuya ya zurnacıya…” sözlerini paylaştı.

Erkeği boş bırakırsan ya davulcuya ya zurnacıya… #erkekyerinibilsin — Sıla Gençoğlu (@silagencoglu) June 6, 2020

Şarkıcı Gaye Su Akyol ise “Erkek şort giyiyorsa aranıyordur” sözlerini kullanarak cinsiyet eşitsizliğine vurgu yaptı.

Erkek şort giyiyorsa aranıyordur. https://t.co/9RyKlZujhK — Gaye Su Akyol (@GayeSuAkyol) June 5, 2020

Gazapizm, “Çok iyi akım. Altına mızmızlanan işine baksın” tweet’iyle akıma destek verdi.

Akımına belediyeler de dahil oldu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Şişli, Datça ve Mudanya gibi belediyeler de Twitter hesaplarından konuyla ilgili paylaşımlarda bulundu.

İETT otobüs şoförlerimiz, saat 22.00’den sonra erkek yolcularımızın güvenliği için otobüsten durak beklemeksizin istediği yerde inebilmelerine yardımcı olacaklardır.🚹#erkekleryerinibilsin — İstanbul Büyükşehir Belediyesi (@istanbulbld) June 6, 2020

‘Herkes cinsiyetçiliklerinin farkına varsın’

Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu Genel Sekreteri Fidan Ataselim ise akımın, toplumun kadınların yaşadıklarını anlaması için çok güzel bir yöntem olduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı: “Bunu başlatan arkadaşımızın da aklına sağlık. Gündelik hayatta kullanılan o ifadelerinin öznesini değiştirdiğimiz zaman herkes nasıl irkiliyor, okuyan erkekler garip oluyor… İşte biz kadınlar, o rahatsız olma hissini her gün yaşıyoruz. Kullanılan dilin ne kadar cinsiyetçi olduğunu göstermiş olduk. Artık herkes diline dikkat etsin, cinsiyetçiliklerinin farkına varsın.”