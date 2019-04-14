Tütün tüketiminde rekor: Bir yılda 118.5 milyar sigara içildi

Türk Toraks Derneği Çevre ve Akciğer Çalışma Grubu tütün tüketiminde geçen yıl rekor kırıldığını, kişi başına 1400 sigara düştüğünü bildirdi.

Fotoğraf: Reuters

AA’nın haberine göre, çalışma grubunun üyesi Prof. Dr. Elif Dağlı düzenlediği basın toplantısında Türkiye’de sigara tüketiminin arttığını bildirdi.

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Dağlı, “Geçen yıl Cumhuriyet tarihinin en yüksek tütün tüketimini yaşadık. 118.5 milyar sigara tükettik. Kişi başına yılda 1400 sigara düşüyor. Tütün kontrolünde bu kadar başarımız varken, niye bu hale geldik? Tütün endüstrisi tekrar çok güçlendi” diye konuştu.

Elektronik sigara ve ısıtılmış tütün gibi yeni ürünlere dikkati çeken Dağlı, bu ürünlerin kaçak ya da internet satışı aracılığıyla ülkeye sokulduğunu, yapılan araştırmalara göre Türkiye’de yasal olmayan bir ürüne ilişkin 15 satış sitesi bulunduğunu aktardı.

Son olarak, Sağlık Bakanlığı’nın tütün ürünleriyle ilgili ‘acil eylem planı’ hazırladığı bildirilmişti.

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TÜİK verilerine göre ortalama sigara fiyatı 11.2 TL.