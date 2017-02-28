Tutuklanan Die Welt muhabiri Deniz Yücel için Alman gazeteciler kampanya başlattı

‘Örgüt propagandası yapmak’ ve ‘halkı kin ve düşmanlığa tahrik’ iddialarıyla tutuklanan Alman Die Welt gazetesinin Türkiye muhabiri Deniz Yücel’in serbest bırakılması için imza kampanyası başlatıldı.

freedeniz.de adresinde Almanca ve Türkçe olarak, ‘Deniz’e özgürlük!’ başlığıyla imzaya açılan metinde İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi’nin 19’uncu maddesi hatırlatıldı: “Herkesin düşünce ve anlatım özgürlüğüne hakkı vardır. Bu hak düşüncelerinden dolayı rahatsız edilmemek, ülke sınırları söz konusu olmaksızın, bilgi ve düşünceleri her yoldan araştırmak, elde etmek ve yaymak hakkını içerir.”

Yücel’in bırakılması için Alman gazetecilerin ağırlıklı olduğu isimlerin imza verdiği bildiride, “Bilginin, düşüncenin, ifadenin, sanatın özgürlüğü için. Deniz Yücel ve şu an Türkiye’de tutuklu bulunan diğer tüm gazeteci ve sanatçılar için hep birlikte” dendi.

Kampanyaya katılmak isteyenler, change.org adresinden imza verebilir. Şu ana kadar Yücel’in serbest bırakılması için 2 bini aşkın imza toplandı.

Deniz Yücel neden tutuklandı?

Yücel, Enerji Bakanı Berat Albayrak’ın hacker grubu RedHack tarafından ‘sızdırılan’ mailleriyle ilgili yaptığı haberle ilgili ifade vermek üzere iki hafta önce emniyete gitmişti. Yücel’in evinin de arandığı bilgisi verilirken avukatı Veysel Ok, dosyada gizlilik kararı olduğu için müvekkilinin neyle suçlandığını bilmediklerini söylemişti.

Yücel, 2015 yılının haziran ayında Şanlıurfa Valisi İzzettin Küçük’e sorduğu sorunun ardından gözaltına alınmış, 2016 yılında ise dönemin başbakanı Ahmet Davutoğlu, Almanya Başbakanı Angela Merkel’le düzenlediği basın toplantısında Yücel’in sorusundan ‘hazzetmezken’ söz konusu sorunun sorulabilmesini Türkiye’de basın özgürlüğüne yormuştu.

Dün öğlen saatlerinde Çağlayan Adliyesi’ne götürülen Yücel’in savcılıkta ifadesini alındı. Ardından savcılık, Yücel’i tutuklanması talebiyle mahkemeye sevk etti. Yücel’in savcılıktaki sorgusunda kendisine Kürtlerle ilgili yaptığı haberlere ilişkin sorular yöneltildiği bildirildi.

Mahkeme, Yücel’in ‘örgüt propagandası yapmak’ ve ‘halkı kin ve düşmanlığa tahrik’ iddialarıyla tutuklanmasına karar verdi.

Yücel’in tutuklanmasının hayal kırıklığına yol açtığını belirten Başbakan Merkel, kararı ‘orantısız’ olarak niteledi.

Sabah, gözaltı listesinde Yücel’in de olduğunu yazmıştı

Sabah gazetesi, aralarında Diken’in eski editörü Tunca Öğreten’in de bulunduğu altı gazetecinin gözaltına alındığı 25 Aralık günü yaptığı haberinde, dokuz isme yönelik gözaltı ve yakalama kararı çıkarıldığını, beş kişinin gözaltına alındığını, üç şüphelinin de yurt dışında olduğunu yazmıştı.

Gözaltı listesindeki isimler Fatih Yağmur, Deniz Yücel, Hünkar Alican Duman, Ömer Çelik, Metin Yoksu, Tunca İlker Öğreten, Eray Sargın, Mahir Kanaat ve Derya Okatan olarak duyurulmuştu.

Haberde, gözaltına alınan gazetecilerin RedHack’in sosyal medyada propagandasını yapmak ve ‘algı yönetimi’nde bulunmak suretiyle ‘terör örgütü üyeliği’ ve ‘kişisel verilerin kaydedilmesi ve yayılması’yla suçlandığı belirtilmişti.