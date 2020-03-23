Türkiye’de ölü sayısı 37’ye, vaka sayısı 1529’a çıktı

Yeni tip corona virüsünün yol açtığı Covid-19 salgınında son 24 saatte Türkiye’de yedi kişi daha öldü. Hayatını kaybedenlerin sayısı 37’ye yükselirken, vaka sayısı ise yeni 293 tanıyla 1529’a yükseldi.

Fotoğraf: Reuters

Türkiye’de ilk vaka haberi 11 Mart’ta, ilk ölüm haberi 17 Mart’ta gelmişti. Dün itibarıyla vaka sayısı 1236, hayatını kaybedenlerin sayısı ise 30’du.

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‘3 bin 672 test sonuçlandı’

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter’daki paylaşımında şu ifadeleri kullandı: “SON 24 SAATTE 3.672 test sonuçlandı. 293 yeni tanı kondu. Çabalarımıza rağmen, hastalığa yenik düşen 7 insanımız daha oldu. GENÇLERE UYARIMIZ VAR: Salgının dışında değilsiniz. Hayatınızı yavaşlatın. Risk ortamına girmeyin. Riski evinize taşımayın. Evde kalın. Hayat eve sığar.”