Diken

Yaramazlara biraz batar!

Türkiye’de ölü sayısı 214’e, vaka sayısı 13 bin 531’e yükseldi

Türkiye’de corona virüsü nedeniyle ölenlerin sayısı 214’e, vaka sayısı da 13 bin 531’e çıktı.

Bugün 46 kişi daha hayatını kaybetti. 15 bin 422 test yapıldı, 2 bin 704 yeni vaka tespit edildi.

Reklam

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından şunları kaydetti: “Test sayımız düne oranla yüzde 25,2 arttı. Test merkezi sayımız 75’e ulaştı. Pozitif vakaların tespitinde daha hızlı ve avantajlıyız. Sosyal izolasyondan taviz vermeyelim. Temas=Risk. Lütfen unutmayalım.”

Virüs Türkiye’de ilk kez 11 Mart’ta görülmüş, ilk can kaybı 17 Mart’ta kayda geçmişti. Dün itibariyle ölü sayısı 168’e, vaka sayısı ise 10 bin 827’ye çıkmıştı.

Türkiye’de ölü sayısı 168’e, vaka sayısı 10 bin 827’ye yükseldi

Türkiye’de ölü sayısı 131’e, vaka sayısı 9 bin 217’ye yükseldi

Türkiye’de ölü sayısı 108’e, vaka sayısı 7 bin 402’ye yükseldi

Türkiye’de ‘corona’dan ölenlerin sayısı 92’ye, vaka sayısı 5 bin 698’e çıktı

Türkiye’de ölü sayısı 75’e, vaka sayısı 3 bin 629’a yükseldi

Grafik: Türkiye ‘corona’nın artış hızında ilk sırada

Ülke ülke ‘corona’ testi: Çin, Güney Kore ve İtalya önde; Türkiye gerilerde

Türkiye’de ölü sayısı 59’a, vaka sayısı 2 bin 433’e yükseldi

İtalyan profesör: Türkiye’deki sağlık çalışanları yüksek rakamlara hazırlansın

Türkiye’de ölü sayısı 44’e, vaka sayısı 1872’ye yükseldi

Türkiye’de ölü sayısı 37’ye, vaka sayısı 1529’a çıktı

Türkiye’de ölü sayısı 30’a, vaka sayısı 1236’ya çıktı

Türkiye’de ölü sayısı dokuza, hasta sayısı 670’e ulaştı

‘Corona’ şüphesi taşıyan hasta, her sağlık kuruluşunda tedavi görebilecek

Türkiye’de ‘corona’dan ölenlerin sayısı üçe yükseldi

Sağlık bakanı: Bugüne dek 10 bini aşkın ‘corona’ testi yapıldı

Türkiye’de ‘corona’dan bir kişi daha öldü; vaka sayısı 191’e çıktı

Türkiye’de ‘corona’dan ilk ölüm

SON HABERLER

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...