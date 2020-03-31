Türkiye’de ölü sayısı 214’e, vaka sayısı 13 bin 531’e yükseldi

Türkiye’de corona virüsü nedeniyle ölenlerin sayısı 214’e, vaka sayısı da 13 bin 531’e çıktı.

Bugün 46 kişi daha hayatını kaybetti. 15 bin 422 test yapıldı, 2 bin 704 yeni vaka tespit edildi.

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından şunları kaydetti: “Test sayımız düne oranla yüzde 25,2 arttı. Test merkezi sayımız 75’e ulaştı. Pozitif vakaların tespitinde daha hızlı ve avantajlıyız. Sosyal izolasyondan taviz vermeyelim. Temas=Risk. Lütfen unutmayalım.”

Virüs Türkiye’de ilk kez 11 Mart’ta görülmüş, ilk can kaybı 17 Mart’ta kayda geçmişti. Dün itibariyle ölü sayısı 168’e, vaka sayısı ise 10 bin 827’ye çıkmıştı.