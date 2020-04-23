Türkiye’de ‘corona’dan ölenlerin sayısı 2 bin 491’e çıktı; 3 bin 116 yeni vaka var

Türkiye’de Covid-19 salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 115 artarak 2 bin 491’e çıktı. 3 bin 116 yeni vakayla toplam vaka sayısı ise 101 bin 790’a yükseldi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın Twitter hesabından açıkladığı verilere göre son 24 saatteki 40 bin 962 testle birlikte toplam test sayısı 791 bin 906’ya yükseldi.

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Entübe hasta sayısı 982. Yoğun bakımdaki hasta sayısı ise 1816.

Son 24 saatte 2 bin 14 hasta da iyileşti. Böylece iyileşen hasta sayısı 18 bin 491’e ulaştı.

Koca mesajında şu ifadelere yer verdi: “Bugün, dünden daha iyi durumdayız. Bu noktaya, biri bile tesadüfen yapılmamış toplam 791.906 testle geldik. Tanı konanların her birinin temaslı taraması ya yapıldı ya da devam ediyor. Alınan sonuca tedbirle destek şart. Bize güç verin.”

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Virüs Türkiye’de ilk kez 11 Mart’ta görülmüş, ilk can kaybı 17 Mart’ta kayda geçmişti.