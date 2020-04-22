Türkiye’de ‘corona’dan ölenlerin sayısı 2 bin 376’ya çıktı; 3 bin 83 yeni vaka var

Türkiye’de Covid-19 salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 117 artarak 2 bin 376’ya çıktı. 3 bin 83 yeni vakayla toplam sayı 98 bin 674’e yükseldi.

Salgın Türkiye’de ilk kez 11 Mart’ta görülmüş, ilk can kaybı 17 Mart’ta kayda geçmişti.

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Bilim Kurulu toplantısının ardından açıklamasında Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “Salgına mücadelede elimizdeki veriler her şeyin kontrolümüz altında olduğunu gösteriyor” dedi.

Sağlık bakanı, 2.3 ölüm oranıyla Türkiye’nin dünya ortalamasına kıyasla en düşük ölüm oranlarından birine sahip olan ülke olduğunu belirtti.

Bugünkü 37 bin 535 testle toplam test sayısı 750 bin 944 oldu.

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Bugün iyileşen hasta sayısı ise 1559, toplam iyileşen sayısı ise 16 bin 477 oldu.

Toplam entübe hasta sayısı 985 olurken, yoğun bakımdaki toplam hasta sayısı ise 1814 oldu.