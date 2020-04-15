Türkiye’de, ‘corona’dan ölenlerin sayısı 1518’e yükseldi; 4 bin 281 yeni vaka var

Türkiye’de, Covid-19 nedeniyle 24 saatte 115 kişi daha hayatını kaybetti. Toplam ölü sayısı 1518’e yükseldi. 4 bin 281 yeni vaka var. Toplam vaka sayısı 69 bin 392.

Son 24 saatte 34 bin 90 kişiye daha test yapıldı. Toplamda 477 bin 716’ya ulaşıldı.

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Entübe hasta sayısı 1052. 1820 kişinin yoğun bakım ünitelerinde tedavisi sürüyor.

Son 24 saatte 875 kişi iyileşti. İyileşenlerin sayısı 5 bin 674’e yükseldi.

‘Artış hızı sabit kalma eğiliminde’

Verileri Twitter hesabından duyuran Sağlık Bakanı Fahrettin Koca şu mesajı paylaştı: “Vaka sayısındaki artış hızı, yoğun bakım ve solunum desteği ihtiyacı olan hastaların sayısındaki artış hızı sabit kalma eğiliminde. 875’i son 24 saatte olmak üzere 5.674 hastamız taburcu edildi. İki gücümüz var: Tedbir, tedavi. Gücümüzü kullanalım. “

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Virüs, Türkiye’de ilk kez 11 Mart’ta görülmüş, ilk can kaybı 17 Mart’ta kayda geçmişti.