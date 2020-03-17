Türkiye’de ‘corona’dan ilk ölüm

‘Corona’ Türkiye’de ilk kez can aldı. 89 yaşındaki bir hasta hayatını kaybetti. Vaka sayısı ise bugün 51 artarak 98’e ulaştı.

Fotoğraf: Reuters

Türkiye’de ilk corona virüsü vakası 11 Mart’ta açıklanmıştı. Hükümet, corona virüsünün yayılmasını önleyebilmek için okulların yanısıra insanların toplu olarak bulunduğu birçok mekanın kapatılmasına karar vermişti.

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İlk ölüm haberini, “Bir hastamı kaybettim” diyerek açıklayan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, hastanın virüsü ‘Çin temaslı’ bir çalışanından kaptığını aktardı.

Herkesi tedbirlere harfiyen uymaya davet eden Koca, “Hayatımızı bu şartlara göre düzenleyelim, bir buçuk iki ay direnelim” dedi.

Bakan, virüs testi pozitif çıkanların çoğunun iyileştiğini belirterek gerekli destek tedavisinin verildiğini söyledi.

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Bu hastalıkta ölüm oranının ‘sanılanın çok altında’ olduğunu da ifade eden Koca şöyle devam etti: “Hastalığı en ağır hisseden kişiler direnci düşük ve farklı hastalığı olan kişilerdir. Direnci düşük, kronik hastalığı olan vatandaşlarımız çok dikkatli olmalıdır.”

Türkiye’de vaka sayısı dün itibariyle 47’ydi.