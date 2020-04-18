Diken

Yaramazlara biraz batar!

Türkiye’de ‘corona’dan ölenlerin sayısı 1890’a yükseldi, 3 bin 783 yeni vaka var

Türkiye’de, Covid-19 salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 121 artarak 1890’a yükseldi. 3 bin 783 yeni vakayla toplam sayı 82 bin 329’a çıktı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Twitter’dan şöyle yazdı:

Reklam

“Şifa bulan hasta sayımız 10.000’in üzerine çıktı. Tedavide önemli üstünlüklerimiz var. Artan test sayımıza rağmen yeni eklenen vaka sayısında düşüş var. İki gücümüz var: Tedbir, tedavi. Gücümüzü kullanalım.”

Son 24 saatte 1822 hasta daha iyileşti. Toplam sayı 10 bin 453’e çıktı.

Yeni 40 bin 520 testle toplam sayı 598 bin 933 yükseldi.

Reklam

Yoğun bakımda 1894, entübe halde ise 1054 hasta bulunuyor.

Virüs, Türkiye’de ilk kez 11 Mart’ta görülmüş, ilk can kaybı 17 Mart’ta kayda geçmişti.

Türkiye’de ‘corona’dan 125 kişi daha öldü, 4 bin 801 yeni vaka var

Türkiye’de, ‘corona’dan ölenlerin sayısı 1518’e yükseldi; 4 bin 281 yeni vaka var

Türkiye’de, ‘corona’dan ölenlerin sayısı 1403’e yükseldi; 4 bin 62 yeni vaka var

Türkiye’de ‘corona’dan ölenlerin sayısı 1296’ya yükseldi; 4 bin 93 yeni vaka var

Türkiye’de ‘corona’dan ölenlerin sayısı 1198’e yükseldi; 4 bin 789 yeni vaka var

Türkiye’de, ‘corona’dan ölenlerin sayısı 1006’ya yükseldi; 4 bin 747 yeni vaka var

Türkiye’de, ‘corona’dan ölenlerin sayısı 908’e yükseldi; 4 bin 56 yeni vaka var

Türkiye’de ‘corona’dan ölenlerin sayısı 812’ye çıktı; 4 bin 117 yeni vaka var

Türkiye’de ‘corona’dan ölenlerin sayısı 725’e yükseldi; 3 bin 892 yeni vaka var

Türkiye’de ‘corona’dan ölenlerin sayısı 649’a yükseldi; 3 bin 148 yeni vaka var

Türkiye’de ‘corona’dan ölenlerin sayısı 574’e yükseldi

Türkiye’de ‘corona’dan ölenlerin sayısı 501’e yükseldi, vaka sayısı 23 bin 934

Türkiye’de ‘corona’ nedeniyle ölenlerin sayısı 425’e, vaka sayısı 20 bin 921’e çıktı

Türkiye’de ‘corona’ nedeniyle ölenlerin sayısı 356’ya, vaka 18 bin 135’e yükseldi

‘Corona’dan ölenlerin sayısı 277’ye yükseldi; vaka sayısı 15 bin 679

Türkiye’de ölü sayısı 214’e, vaka sayısı 13 bin 531’e çıktı

Türkiye’de ölü sayısı 168’e, vaka sayısı 10 bin 827’ye yükseldi

Türkiye’de ölü sayısı 131’e, vaka sayısı 9 bin 217’ye yükseldi

Türkiye’de ölü sayısı 108’e, vaka sayısı 7 bin 402’ye yükseldi

Türkiye’de ‘corona’dan ölenlerin sayısı 92’ye, vaka sayısı 5 bin 698’e çıktı

Türkiye’de ölü sayısı 75’e, vaka sayısı 3 bin 629’a yükseldi

Grafik: Türkiye ‘corona’nın artış hızında ilk sırada

Ülke ülke ‘corona’ testi: Çin, Güney Kore ve İtalya önde; Türkiye gerilerde

Türkiye’de ölü sayısı 59’a, vaka sayısı 2 bin 433’e yükseldi

İtalyan profesör: Türkiye’deki sağlık çalışanları yüksek rakamlara hazırlansın

Türkiye’de ölü sayısı 44’e, vaka sayısı 1872’ye yükseldi

Türkiye’de ölü sayısı 37’ye, vaka sayısı 1529’a çıktı

Türkiye’de ölü sayısı 30’a, vaka sayısı 1236’ya çıktı

Türkiye’de ölü sayısı dokuza, hasta sayısı 670’e ulaştı

‘Corona’ şüphesi taşıyan hasta, her sağlık kuruluşunda tedavi görebilecek

Türkiye’de ‘corona’dan ölenlerin sayısı üçe yükseldi

Sağlık bakanı: Bugüne dek 10 bini aşkın ‘corona’ testi yapıldı

Türkiye’de ‘corona’dan bir kişi daha öldü; vaka sayısı 191’e çıktı

Türkiye’de ‘corona’dan ilk ölüm

SON HABERLER

DSÖ: Salgının bir sonraki merkez üssü Afrika olabilir

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Covid-19 salgınının bir sonraki merkez üssünün Afrika olabileceğini açıkladı. DSÖ Afrika Direktörü Dr Matshidiso Moeti, solunum cihazı eksikliği ve başka yetersizliklerin ortaya vahim bir tablo çıkarabileceğine dikkat çekti.

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...