Türkiye’de ‘corona’dan ölenlerin sayısı 1890’a yükseldi, 3 bin 783 yeni vaka var

Türkiye’de, Covid-19 salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 121 artarak 1890’a yükseldi. 3 bin 783 yeni vakayla toplam sayı 82 bin 329’a çıktı.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Twitter’dan şöyle yazdı:
“Şifa bulan hasta sayımız 10.000’in üzerine çıktı. Tedavide önemli üstünlüklerimiz var. Artan test sayımıza rağmen yeni eklenen vaka sayısında düşüş var. İki gücümüz var: Tedbir, tedavi. Gücümüzü kullanalım.”
Son 24 saatte 1822 hasta daha iyileşti. Toplam sayı 10 bin 453’e çıktı.
Yeni 40 bin 520 testle toplam sayı 598 bin 933 yükseldi.
Yoğun bakımda 1894, entübe halde ise 1054 hasta bulunuyor.
Virüs, Türkiye’de ilk kez 11 Mart’ta görülmüş, ilk can kaybı 17 Mart’ta kayda geçmişti.