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Yaramazlara biraz batar!

Türkiye’de ‘corona’dan ölenlerin sayısı 501’e yükseldi, vaka sayısı 23 bin 934 oldu

Türkiye’de corona virüsü nedeniyle ölenlerin sayısı 501’e, vaka sayısı da 23 bin 934’e çıktı.

Resmi açıklamaya göre bugün 19 bin 664 test yapldı, 3 bin 13 yeni tanı kondu, 76 kişi hayatını kaybetti.

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Toplam test sayısı 161 bin 380’e çıkarken, 1311 hasta halen yoğun bakımda. İyileşen hastaların sayısı ise 786 olarak kayda geçti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, iyileşen hasta satısında önemli bir artışın olduğuna dikkat çekerek “Virüs gücünü temas ortamından alıyor. Virüse bu fırsatı tanımayalım” dedi.

Virüs Türkiye’de ilk kez 11 Mart’ta görülmüş, ilk can kaybı 17 Mart’ta kayda geçmişti. Dün itibariyle ölü sayısı 425’e, vaka sayısı ise 20 bin 921’e çıkmıştı.

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