Türkiye’de ‘corona’ nedeniyle ölenlerin sayısı 425’e, vaka sayısı 20 bin 921’e çıktı

Türkiye’de corona virüsü nedeniyle ölenlerin sayısı 425’e, vaka sayısı da 20 bin 921’e çıktı.

Son 24 saatte 16 bin 170 test yapıldı, 2 bin 786 yeni vaka saptandı; 69 kişi hayatını kaybetti.

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Basın toplantısı düzenleyen Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın açıklamalarından satır başları şöyle:

*İstanbul’da 217, İzmir’de 27, Kocaeli’de 14 vefat var. 25 kentte can kaybı yok. Sosyal izolasyon konusunda yeterince başarılı değiliz. Temas, mesafe ve izolasyona dikkat etmeliyiz. Büyükşehirlerde hareketlilik istenen seviyeye düşmedi.

*Nüfusa göre en riskli illerimiz İstanbul, Ankara, İzmir, Konya’dır. Hayatını kaybedenlerin yüzde 78.7’sini, 60 yaş üstü vatandaşlar oluşturuyor. 50 yaş üzerindeki vefat sayısının giderek daha artmış olduğunu ve özellikle erkek oranının kadınlara göre yüksek olduğunu gördük

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*Maskeyle ilgili biz hastalık belirtisi olan herkesin mutlak maske takması gerektiğini, risk taşıyan vaka sayısı arttığı bölgelerin olduğunu biliyoruz. Bu bölgelerde maske takmalarının doğru olabileceği, kalabalık ortamlarda market, pazar yeri, toplu taşıma araçları gibi yoğun ortamlarda maske takılması gerektiği Bilim Kurulu’nun önerisi.

*Geçen toplantıda bahsetmiştim. Özellikle bugüne kadar virüsle ilgili bilgi kaynağımız Dünya Sağlık Örgütü. Birtakım analizlerin yapıldığı yer olan Çin’di. Bir kişinin ortalama 2.6 kişiye bulaştırdığını biliyoruz. Yani biz ortalama bir virüsü taşıyanın 2.6 kişiye bulaştırdığı bilgisini biliyoruz.

*Bizim gördüğümüz kendi vakalarımızın analizini yapıyoruz. Dünyaya da bu analizlerimizi göstermiş olacağız. Çin’de yapılan analizlerde binlerle, onbinlerle ifade edilen analiz görmedik. Bu noktada şeffaf olduğumuzu söylemek istiyorum. Sadece İstanbul için söylüyorum, tarama yaptığımız, gördüğümüz bir vakanın kimlere bulaştırmış olduğunu analiz ettiğimiz, İstanbul bir kişinin bulaştırdığı kişi sayısı 16, 2.6 değil.

*Yoğun bakımdaki hastalarımızın yüzde 74.4’ünde en az bir alt hastalık olduğunu görüyoruz. Risk oluşturan hastalıkların başında astım hastaları geliyor. KOAH hastalarımızın 55-90 yaş arasında seyrettiğini görüyoruz. Hastaların özellikle yaş farkı göstermeden vefat edenlerin olduğunu görüyoruz.

Virüs Türkiye’de ilk kez 11 Mart’ta görülmüş, ilk can kaybı 17 Mart’ta kayda geçmişti. Dün itibariyle ölü sayısı 356’ya, vaka sayısı ise 28 bin 135’e çıkmıştı.