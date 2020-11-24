Türkiye’de aralık ayında risk grubuna Covid-19 aşısı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, aralık ayında risk grubundaki kişilere Covid-19 aşısının yapılacağını söyledi.

Gazeteci Candaş Tolga Işık’a konuşan Koca, en az 10 milyon doz Çin aşısı ile 1 milyon doz Pfizer aşısının ücretsiz olarak yapılacağını dile getirdi.

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Yerli aşının nisan ayında kullanıma sokulmasının planlandığını aktaran bakan, sözlerini şöyle sürdürdü: “Rus aşısının toksisite çalışmalarını da biz yapıyoruz. Hepsi yüksek etkinlikte aşılar. Yarınki Bilim Kurulu’nda belirlenecek risk gruplarına aşı ücretsiz yapılacak. Bunun dışında süreç ilerledikçe aşının eczanelerden de alınabileceği bir takvimi hayata geçireceğiz.”