Türkiye, Kadın Ritmik Cimnastik’te ilk kez Avrupa şampiyonu!

Kadın Ritmik Cimnastik Grup Milli Takımı, ‘3 çember 2 labut’ aletinde Avrupa şampiyonu oldu.
Ukrayna’nın başkenti Kiev’de bugün Ritmik Cimnastik Avrupa Şampiyonası finalleri düzenlendi.
Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK), Duygu Doğan, Azra Akıncı, Peri Berker, Nil Karabina ve Eda Asar’dan oluşan Ritmik Cimnastik Grup Milli Takımı’nın ‘3 çember 2 labut’ aletinde şampiyonluğu elde ettiğini duyurdu.
Türkiye bu kategoride ilk şampiyonluğuna ulaştı.
AA’ya konuşan Türkiye Cimnastik Federasyonu Başkanı Suat Çelen, “Dünya ve Avrupa, Türk cimnastiğini, Türk cimnastiğinin gelişimini konuşuyor” dedi.