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Yaramazlara biraz batar!

Türkiye, Kadın Ritmik Cimnastik’te ilk kez Avrupa şampiyonu!

Kadın Ritmik Cimnastik Grup Milli Takımı, ‘3 çember 2 labut’ aletinde Avrupa şampiyonu oldu.

Fotoğraf: Twitter/suatcelen14

Ukrayna’nın başkenti Kiev’de bugün Ritmik Cimnastik Avrupa Şampiyonası finalleri düzenlendi.

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Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK), Duygu Doğan, Azra Akıncı, Peri Berker, Nil Karabina ve Eda Asar’dan oluşan Ritmik Cimnastik Grup Milli Takımı’nın ‘3 çember 2 labut’ aletinde şampiyonluğu elde ettiğini duyurdu.

Türkiye bu kategoride ilk şampiyonluğuna ulaştı.

AA’ya konuşan Türkiye Cimnastik Federasyonu Başkanı Suat Çelen, “Dünya ve Avrupa, Türk cimnastiğini, Türk cimnastiğinin gelişimini konuşuyor” dedi.

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