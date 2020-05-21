Türkiye, Çin’e süt ve süt ürünleri ihraç edecek: 54 firmaya yetki verildi

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Türkiye’den Çin’e süt ve süt ürünleri ihracatının önündeki engellerin kalktığını bildirdi.

Fotoğraf: Reuters

AA’nın haberine göre, G20 Liderler Zirvesi vesilesiyle 14 Kasım 2015’te Türkiye’den Çin’e ihraç edilecek süt ve süt ürünlerinin veteriner ve sağlık şartları konusunda protokol imzalanmış, 2018’de Çin Gümrükler Genel İdaresi’nden teknik bir ekip Türkiye’ye gelerek işletmeleri yerinde ziyaret etmişti.

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Aradan geçen süre zarfında yürütülen çalışmalar neticesinde, Türkiye’den Çin’e süt ve süt ürünleri ihracatı için 54 firmaya farklı ürün gamlarında yetki verildi.

‘6 milyar dolarlık pazar’

Pekcan, şu ifadeleri kullandı: “Bu kapsamda sektörümüzün önde gelen 54 firması Çin’e süt ürünleri ihracatı gerçekleştirebilecektir. Yaklaşık 6 milyar dolar ile dünyanın en önemli süt ürünleri ithalatçılarından birisi olan Çin pazarının Türk ihracatçılarımıza açılması memnuniyet vericidir. İhracatçılarımıza hayırlı uğurlu olsun.”

Türkiye’nin Çin pazarında yer edinilebilmesine yönelik çalışmaların, diğer Uzakdoğu ülkelerini de kapsayacak şekilde genişletilmesi suretiyle pazar çeşitliliğinin artırılması planlanıyor.