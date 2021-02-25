Turizmciler Karadeniz’de ‘yasak’ istedi: Kısıtlamaysa kısıtlama, kapamaysa kapama

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB), Karadeniz’deki vaka sayılarının yaz turizmini etkilememesi için kısıtlama önerdi.

Doğu Karadeniz kenti Rize’deki Ayder Yaylası, her yıl çok sayıda turist çekiyor. (Fotoğraf: AA)

Sağlık Bakanlığı’nın verilerine göre Türkiye’den en yoğun vaka sayısı, Karadeniz bölgesindeki Ordu, Giresun, Trabzon, Samsun ve Rize’de görüldü.

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Bu kentlerde haftalık vaka sayısı, 100 binde 200’ün üzerinde olması nedeniyle normalleşmenin gecikmesi bekleniyor.

TÜRSAB Doğu Karadeniz Bölge Temsil Kurulu Başkanı Hasan Volkan Kantarcı, corona virüsünün geçen yıl ortaya çıkmasıyla turizmin etkilendiğini, turizm serbestliği kriterlerinin değiştiğini, aşının ön plana çıktığını söyledi.

Kantarcı, 13 Mayıs’taki Ramazan Bayramı’yla yaz turizm sezonunun başlayacağını belirterek sözlerini şöyle sürdürdü: “Bizim artık sezonda dolu dolu iş yapmamız gerekiyor. Bahara yaklaştığımız bugünlerde vaka sayıları bölgemizde yüksek. Bununla alakalı alınması gereken tedbirler her ne ise alınması gerekiyor. Kısıtlamaysa kısıtlama, kapamaysa kapama… Ama artık mart ve nisan aylarında, Ramazan ayı tamamlanana kadar gereken tedbirlerin alınıp sezon öncesinde hazır vakaların minimize edilmiş hale gelmiş olması gerekiyor.”