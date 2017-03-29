Turizm dibi görürken: Hollandalı Booking.com’un faaliyetleri durduruldu

Milyonlarca kullanıcısı bulunan online rezervasyon portalı Booking.com’un Türkiye’deki faaliyetleri tedbiren durduruldu.

Dünya’dan Emre Eser’in haberine göre durdurma kararının arkasında Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği’nin açtığı dava var. TÜRSAB, Hollanda menşeili Booking.com’un kendi üyesi seyahat acentelerine karşı haksız rekabet oluşturduğunu öne sürüyor.

İstanbul 5’inci Asliye Ticaret Mahkemesi’nin bugün görülen duruşmasında Booking.com üzerinden veya oluşturacakları başka bir adres üzerinden, Türkiye’de yerleşik otel, konaklama tesislerinin pazarlanması ve pazarlanmasına aracılık edilmesi yönündeki faaliyetin durdurulmasına karar verildi.

Erişim engeli gelecek

Kararın uygulanması için Bilgi Teknolojileri Kurumu’na yazı yazılarak BTK’nın siteye erişim engeli uygulaması istendi.

Booking.com’a savaş açan TÜRSAB daha önce de sitenin rekabete aykırı eylemleri gerekçesiyle dava açmış ve Booking.com’a 2 milyon 543 bin 992,85 lira idari para cezası verilmişti.

Mahkeme kararı şöyle: