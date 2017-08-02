Tüm oyunlar ücretsiz: Kadıköy’deki tiyatro festivali perde açıyor

Kadıköy Belediyesi’nin bu yıl 15’incisini düzenlediği tiyatro festivali 4 Ağustos’ta başlıyor.
Festivalde, Kadıköy sahnelerinde sezon boyunca öne çıkan oyunlar seyirciyle buluşacak.
Selamiçeşme Özgürlük Parkı Amfi Tiyatro’da başlayıp 18 Ağustos’a kadar sürecek oyunlar ücretsiz izlenebilecek. Davetiyelerse belediyelerin kültür merkezlerinden temin edilebilecek.
Festivalin açılışı, Murat Mahmutyazıcıoğlu’nun yazıp yönettiği ‘Sen İstanbul’dan Daha Güzelsin’le yapılacak.
Festivalin programı belediyenin internet sitesinden yayınlandı.