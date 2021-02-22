TÜİK, eleştirilerin odağındaki işsizlik verisinde ‘revizyona’ gidecek

Türkiye İstatistik Kurumu, (TÜİK) AB ülkelerinin tanım ve standartlarına uyum kapsamında işgücü istatistiklerinde revizyon yapacağını, yeni veri setinin üçer aylık hareketli ortalamalar yerine aylık tahminlere ilişkin sonuçlar içereceğini açıkladı.

Fotoğraf: DHA (Arşiv)

Kurumun açıkladığı işsizlik oranları sokaktaki gerçeği yansıtmadığı için uzun zamandır eleştiriliyor. Ekonomistler, akademisyenler ve siyasetçiler iş aramaktan çeşitli nedenlerden vazgeçenlerin de dahil edildiği geniş kapsamlı işsizliğin yüzde 20’nin üzerinde olduğunu, hatta bazı hesaplamalara göre yüzde 30’a yaklaştığını kaydediyor. TÜİK ise son olarak kasım döneminde yüzde 12.9 işsizlik oranı açıklamıştı.

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TÜİK’in yazılı açıklamasında şu ifadeler kullanıldı: “Son yıllarda, işgücü istatistikleri için mevcut standartların güncellenmesi ve yaygınlaştırılması gerektiğini gösteren, çalışma türleri ve işgücü piyasasındaki değişimler, gelişen politika ihtiyaçları, işsizlik oranının tek başına atıl işgücünü ölçmede yeterli olmaması gibi bir dizi gelişmeler neticesinde güncellenen tanımlara uyum sağlanacaktır.”

Açıklama şöyle devam etti: “Mevcut durumda, üçer aylık hareketli ortalamalar ile aylık olarak yayımlanan işgücü istatistikleri yerine bağımsız aylık tahminlere ilişkin sonuçlar yayımlanmaya başlanacaktır. Bu sayede daha zamanlı ve tek aya ilişkin göstergeler üretilecektir. Aylık haber bültenleri ile özet temel işgücü göstergeleri kamuoyu ile paylaşılacak olup çeyreklik ve yıllık bültenlerde ise mevcutta paylaşılan detay korunacaktır. Hanehalkı işgücü araştırması sonuçlarının, yeni tanımlara göre karşılaştırılabilir serileri hesaplanarak kamuoyu ile paylaşılacaktır.”

TÜİK 10 Mart’ta açıklayacağı Ocak 2021 dönemi işgücü istatistiklerini eski sisteme göre açıklayacak. Revize sistem ile açıklanacak ocak ve şubat ayına ilişkin veriler 12 Nisan’da bir arada verilecek.

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TÜİK geçen ay fiyat istatistiklerinin ardından işgücü piyasasına ilişkin de danışma kurulu oluşturmuştu.

Kurulda sivil toplum kuruluşu temsilcileri Serdar Sayan, Yılmaz Kılıçaslan, Gökçe Uysal, Pınar Kaynak, Luis Pinedo Caro ile akademisyenler Seyfettin Gürsel, Haluk Levent, Meltem Dayıoğlu Tayfur, Oğuz Karadeniz Pamukkale, İnsan Tunalı gibi isimlerin yanında TÜİK temsilcileri de yer alıyor.

Kurumda yakın zamanda başkan değişmişti.