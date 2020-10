TTB’den Covid-19 raporu: 48’i hekim 112 sağlık çalışanı hayatını kaybetti

Türk Tabipleri Birliği (TTB), Covid-19 salgınına ilişkin yedinci ay raporunu duyurdu.

Raporda, eylül ayında 3 milyon 241 bin 769 kişiye Covid-19 testi yapıldığı, Sağlık Bakanlığı’nın ise ‘hasta’ ifadesiyle 48 bin 530 olguyu açıkladığı kaydedildi.

Raporda, PCR testindeki pozitiflik oranının yüzde 10 olmasından yola çıkılarak, eylül ayında 324 bin 177 vakanın kayıtlara geçmesi gerektiği savunuldu.

Raporda “275 bin 647 doğrulanmış olgu, ne kamuoyuna ne de Dünya Sağlık Örgütü’ne bildirilmiştir” ifadesine yer verildi.

Aşı eleştirisi

Raporda, kış ayılarında Covid-19 hastalığına ek olarak grip ve zatürrenin de eklenmesiyle oluşacak ‘kusursuz fırtına/perfect storm’a hazırlıksız olduğu savunuldu.

Dünya Sağlık Örgütü’nün, grip geçirmesinin sağlığa olumsuz etkisi olacağı altı ayın üstündeki herkese grip aşısının yapılabileceğini öngördüğü aktarılan raporda, Türkiye’de bu yıl 10 milyon dozdan fazla aşı gerektiği kaydedildi.

Sağlık Bakanlığı’nın her yıl olduğu gibi bu yıl 1.5 milyon doz aşı siparişi verdiğini açıkladığı belirtilen raporda, şunlar dile getirildi: “Bu yılın, her yıl gibi olmadığı gerçeği gözden kaçırılarak sipariş edilen bu aşı miktarı dahi henüz ortada yoktur. Muhtemeldir ki piyasaya verilmeden tükenecek, binlerce gereksinimi olan insanımız aşılanamayacaktır. Benzer durum pnömokoksik aşılarda da geçerlidir. Risk faktörü olan 65 yaşın üzerindeki her insanımızın bu aşı programlarının tamamlanmış olması gerekmektedir.”

112 sağlıkçı hayatını kaybetti

TTB, Covid-19 nedeniyle hayatını kaybeden sağlık çalışanlarına da raporunda yer verdi. Buna göre, dün itibariyle 48’i doktor olmak üzere 112 sağlık çalışanı hastalığa yenik düştü.

Raporda, Sağlık Bakanlığı’nın detaylı bilgi paylaşmadığına dikkat çekilerek, “TTB’nin ısrarlı soruları sonucunda da eylül başında 29 bin 865 sağlık çalışanımızın hastalandığını (Vaka’landık mı? Hastalandık mı? Onu bilmiyoruz) ifade etmiş; yitirdiğimiz sağlık çalışanı sayısını ise paylaşmamıştır” ifadesine de yer verildi.