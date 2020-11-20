TTB: Sadece aile hekimliği verilerine göre günlük vaka sayısı 47 bin

Türk Tabipleri Birliği (TTB) ve TTB Aile Hekimliği Kolu, ‘Aile Hekimliği Pandemi Anketi Kasım 2020’ sonuçlarını basın toplantısı ile kamuoyuna açıkladı.

Fotoğraf: DHA

Toplantının açılış konuşmasını yapan TTB Aile Hekimliği Kolu Sekreteri Dr. Nuri Seha Yüksel, TTB olarak alınması gereken önlemleri her fırsatta dillendirdiklerini ancak önlemlerin etkin biçimde alınamaması sonucu ürkütücü bir tablo ile karşı karşıya kalındığını söyledi.

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TTB Merkez Konseyi üyesi Dr. Kazım Doğan Eroğulları da ‘salgının kontrolünün kaybedildiğini’ belirterek şu ifadeleri kullandı: “Suçu ve sorumluluğu vatandaşa, yükü sağlık çalışanına yıkan, ikinci basamakta, yani tedavi edici hekimlikle karşılanan bir pandemi ile mücadele anlayışı başarılı olamayacaktı ve olamadı da.”

Vaka sayısı yüzde 300 arttı

‘Aile Hekimliği Pandemi Anketi Kasım 2020’ sonuçlarını ise TTB Aile Hekimliği Kolu Üyesi Dr. Emrah Kırımlı paylaştı.

73 ilden 1270 aile hekiminden alınan verilere göre:

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Vaka sayısı yüzde 300 arttı.

Sadece aile hekimliği verilerinde Türkiye genelinde günlük vaka sayısı 47 bin 629’a, İstanbul’da günlük vaka sayısı 12 bin 631’e ulaştı.

Aile hekimi başına 59.59 hasta ve 19.79 Covid-19 hastası düştü. İstanbul, Bursa, Ankara, İzmir, Antalya ve Gaziantep artışın en fazla olduğu kentler oldu.

Aile hekimlerinin yüzde 91’i vaka sayılarının arttığını, sadece yüzde 4’ü vaka sayılarının azaldığını söyledi.

Vaka sayılarının artmasıyla telefonla izleme oranı yüzde 76’dan yüzde 66’ya geriledi.

Aile sağlığı merkezlerinde Covid-19 geçiren sağlık çalışanı oranı yüzde 49’a yükseldi.

Hiç tükenmişlik hissetmediğini söyleyenlerin oranı sadece yüzde 2’de kalırken; arada sırada tükendiğini hissedenlerin oranı yüzde 32, tükenmiş hissedenlerin oranı yüzde 66, tamamen tükenmiş hissedenlerin oranı yüzde 18 oldu.

Ek ödeme alabileceğini düşünenlerin oranı yüzde 8’de kalırken, yüzde 58’i ‘hayır’ yanıtı verdi.

Sunumun ardından TTB Merkez Konseyi Başkanı Prof. Dr. Şebnem Korur Fincancı söz aldı.

TTB’nin açıkladığı günlük 87 bin vaka görüşünün abartılı olduğu görülse de, aile hekimlerinden edinilen bilgilerin de bunu doğruladığını kaydeden Korur Fincancı şunları söyledi: “TTB olarak sorumluluğumuz, insanların ölümlerinin engellenmesi ve hastane yoğunluklarının azaltılması için hazırladığımız tedbir paketinin uygulanması için zorlamaktır.”