TTB: DSÖ’nün durdurduğu sıtma ilacını kullanan binlerce hasta ne durumda?

Türk Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Konseyi, Dünya Sağlık Örgütü’nün (DSÖ) sıtma ilacı olarak bilinen hidroksiklorokin kullanımını ‘güvenlik endişeleri’ nedeniyle durdurduğunu hatırlatarak, Türkiye’de hidroksiklorokin kullanan binlerce hastaya ilişkin verilerin ne durumda olduğunu sordu.

Fotoğraf: Reuters

TTB açıklamasında bu gelişmenin tüm Covid-19 olgularına hidroksiklorokin uygulanan Türkiye’de gerek hekimler gerekse vatandaşlar tarafından tedirginlikle karşılandığı belirtilerek şu ifadelere yer verildi: “Pandemiyi ‘başarılı’ bir şekilde yönettiklerini her fırsatta ifade eden ve Covid-19 hastalarına ilişkin hastalık verilerinin paylaşılmasına izin vermeyen Sağlık Bakanlığı yetkililerinden ülkemizdeki Covid-19 olgularının yaş dağılımına, tedavi başarı oranlarına ve görülen yan etkilere vb. ilişkin bilgileri ivedilikle paylaşmalarını bekliyoruz”.

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Sağlık Bakanlığı’nın 14 Nisan 2020 tarihli Covid-19 rehberinde olası/kesin Covid-19 hastalığı tanısı ile hastaneye yatırılan veya ayaktan takip edilen tüm olguların tedavisinde hidroksiklorokinin önerildiği bilgisi verilen açıklamada şöyle devam edildi: “İzlenen olgularda tedavi başarı oranlarına, yan etkilere vb. ilişkin herhangi bir veri veya bilgi henüz sağlık çalışanlarıyla veya kamuoyu ile paylaşılmamıştır. Sağlık Bakanlığı’nın veri/bilgi paylaşımı konusunda şeffaf olmaması, DSÖ’nün hidroksiklorokin kullanımına ilişkin bir çalışmanın askıya alınması kararı ile daha da önem kazanmıştır.”

Açıklamada ilacın yan etkilerine şöyle değinildi: “Hidroksiklorokin kalp ritminde bozulmalara (QT aralığının uzaması, ventriküler taşikardi) neden olabilmektedir. Bu yan etki özellikle ileri yaşta, kalp hastalığı olanlarda, bu tür yan etkiye yol açabilecek diğer ilaçları alanlarda, kanda elektrolit bozukluğu olanlarda daha sık görülebilmektedir.”

Covid-19 tedavisi konusunda henüz standart önerilerin bulunmadığı ve tedavi şekilllerinin ülkeden ülkeye değişebildiği hatırlatılan açıklamada şöyle devam edildi: “Tüm olgularına değil de sadece kötüye gidiş olduğunda hidroksiklorokin veren, hafif seyir sırasında tedavi vermeyen ülkeler de vardır. Türkiye’de tüm olgulara hidroksiklorokin olabildiğince erken dönemde başlanarak verilmektedir.”

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Tıp dergisi Lancet’te yayımlanan araştırmada, hidroksiklorokin ve klorokin tedavisi uygulanan Covid-19’un ağır seyrettiği hastalarda, hayatını kaybetme veya ciddi kalp aritmisi yaşama olasılığının daha yüksek olduğu ortaya çıkarmıştı.