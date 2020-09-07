TTB başkanı: Bakan, ’65 yaş üstü 9 milyon kişiye grip aşısı bulunması zor’ dedi

Türk Tabipler Birliği (TTB) Merkez Konseyi Başkanı Prof. Dr. Sinan Adıyaman, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın 65 yaş üstü kişilere uygulanacak grip aşısının bulunmasının zor olduğunu söylediğini aktardı.

Fotoğraf: Pixabay

BirGün’den Meral Danyıldız’a konuşan Prof. Dr. Adıyaman, yaklaşık iki ay önce sağlık bakanına çağrı yapıldığını, risk gruplarındaki kişilere yetecek kadar grip aşısı dozu için girişimlerde bulunulması gerektiğini söylediklerini ifade etti.

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Şimdiye kadar bakanlığın bir açıklama yayınlamadığını belirten TTB başkanı, üç gün önce Koca’yla görüşmelerinde, bakanın Bilim Kurulu’nun ne kadar doz aşıya ihtiyaç olacağına dair tespit yaptığını söylediğini kaydetti.

Prof. Dr. Adıyaman sözlerini şöyle sürdürdü: “Ancak 65 yaş üstüne baktığımızda 9 milyon insanımız var. Bakan, ‘Bu kadar kişiye bile uygulanacak miktarda aşının bulunmasının zor olduğunu’ söyledi. Biz de aynı zamanda Covid-19’la mücadele eden sağlık çalışanlarına, mutlaka bu aşının yapılması gerektiğini söyledik. Özellikle risk gruplarına yetecek miktarda aşının temin edilmesi gerekiyor.”

TTB başkanı, şimdiye kadar sağlık sektöründe 75 kişinin hayatını kaybettiğini söyledi.