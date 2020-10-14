Trump’ın ‘corona’nın devası’ dediği antikor tedavisi durduruldu

ABD Başkanı Donald Trump’ın ‘Covid-19’un devası’ dediği antikor tedavisinin klinik testlerine ara verildi.

Fotoğraf: Biontech

ABD’li ilaç şirketi Eli Lilly and Co’nun geliştirdiği antikor tedavisi geçen hafta Trump’ın tedavisinde de kullanılmıştı.

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Trump açıklamasında Lilly ve Regeneron Pharmaceuticals şirketinin ilaçlarının ‘corona’nın devası‘ olduğunu belirtmişti.

Lilly’nin sözcüsü Molly McCully, şu değerlendirmede bulundu: “İhtiyatlılık gereği, ACTIV-3 bağımsız veri güvenliği izleme kurulu (DSMB) kayıtlara ara verilmesini tavsiye etti. Lilly, ilaç çalışmalarına katılan hastaların güvenliğini ihtiyatlı bir şekilde sağlamaya çalışan bağımsız DSMB’nin kararını desteklemektedir.”

İki çalışma daha durduruldu

ABD’li ilaç şirketi Johnson & Johnson da dün ilaç testlerine katılan bir gönüllünün rahatsızlanması üzerine kapsamlı deneysel aşı testlerine ara vermişti.

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Benzer şekilde, Britanyalı ilaç şirketi AstraZeneca Plc’nin ABD’deki aşı testleri de bir gönüllünün rahatsızlanması sonrası bir aydır önce durdurulmuştu.