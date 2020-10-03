Trump hastanede: Remdesivir veriliyor, birkaç gün kalacak

Dün, Covid-19 testinin pozitif çıktığı açıklanan ABD Başkanı Donald Trump, geceyarısı hastaneye kaldırıldı. 74 yaşındaki Trump’ın birkaç gün hastanede kalacağı belirtildi.
Helikopterle Walter Reed Ulusal Askeri Tıp Merkezi’ne götürülen Trump’ın doktoru, moralinin iyi olduğunu, Covid-19’la mücadelede dünyada yaygın olarak kullanılan Remdesivir verilmeye başlandığını söyledi.
Başkanlık seçimlerine bir ay kala virüse yakalanan Trump’un doktoru Sean Conley, “Oksijen takviyesine ihtiyacı yok. Remdesivir tedavisine başlama kararı aldık. İlk dozu verdik. Şimdi dinleniyor” dedi.
Corona virüsüne sıklıkla ‘Çin virüsü’ diyen ve hastalığı ciddiye almayan dünya liderleri arasında gösterilen ABD başkanı, Beyaz Saray’dan helikopterine yürürken maskeyle görüntülendi.
Hastaneye yatmadan önce Twitter’da paylaştığı videoda, “İyi olduğumu düşünüyorum ama emin olmak istiyoruz” ifadelerini kullandı. Hastaneden attığı tweet’te ise “İyi gidiyor. Herkese teşekkür ederim” dedi.
Testi pozitif çıkan 50 yaşındaki first lady Melania Trump’ta ise baş ağrısı ve öksürük gibi hafif belirtiler görüldüğü açıklandı.
Beyaz Saray, başkan hastaneye yatmadan önce Regeneron’un ‘antikor kokteyli’ verildiğini açıklamıştı.