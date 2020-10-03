Trump hastanede: Remdesivir veriliyor, birkaç gün kalacak

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın “Her vaka hasta değildir. Çünkü testi pozitif çıktığı halde hiçbir semptom göstermeyenler var“ diyerek günlük tabloda vaka sayısının değil, hasta sayısının verildiğini açıklamasıyla başlayan tartışmayla ilgili Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Serap Şimşek Yavuz konuştu: “Ayrımın sebebini inanın ben de anlamadım. Bu konu Bilim Kurulu’nda da konuşulmuş değil.”