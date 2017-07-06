TRT ‘istendiği gibi’: Erdoğan’a ayrılan süre muhalefetin toplamından fazla

Kamu yayıncısı yapmakla yükümlü TRT’nin, 2013-2016’yı kapsayan dört yıllık süreçte Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a üç muhalefet partisinin toplamından fazla yer verdiği ortaya çıktı.

Özellikle son yıllardaki seçim dönemlerinde AKP ve Erdoğan’a ayırdığı süreyle eleştirilerin hedefinde olan TRT, son olarak CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun başlattığı Adalet Yürüyüşü için ‘sözde’ ifadesi kullanılmıştı.

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Cumhuriyet’ten Sinan Tartanoğlu’nun haberine göre CHP’li vekil Atilla Sertel’in TRT’de siyasi liderler için yapılan canlı yayınların ve haberlerin süreleri ile ilgili Meclis’e yönelttiği sorulara 2013-2016 yıllarını kapsayan yanıt geldi.

Erdoğan’ın başbakan olduğu 2013 yılında, Erdoğan için 134 saat 36 dakika haber yayını, 120 saat 6 dakika canlı yayın yapıldı.Eski başbakan Ahmet Davutoğlu’nun tam görev yılı 2015’te, başbakana 101 saat 58 dakika haber, 126 saat 29 dakika canlı yayın süresi ayrıldı.

Muhalefet AKP’nin dörtte biri

2015 yılında Erdoğan için 5 bin 574 haber yapan TRT, Davutoğlu için 5 bin 163 haber yayımladı.

CHP, MHP ve HDP için yapılan haberlerin toplam sayısı ise 5 bin 552.

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu için 2015’te 2 bin 463 haber yapan TRT’nin ekranlarında; MHP lideri Devlet Bahçeli için 1861, HDP eş genel başkanları Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ için bin 228 haber yayımlandı.

Dört yıllık süre zarfında toplam 1356 saatlik yayın AKP’ye ayrılırken, muhalefete toplamda 308 saat verildi.

Elektrik ve bandrol geliri

Verilere göre 2015 yılında TRT’nin 2015 yılı geliri 1 milyar 776 milyon olarak açıklandı.

Bunun 843 milyonu elektrik enerjisi hasılat payından, 679 milyon lirası ise bandrol gelirlerinden elde ediliyor.