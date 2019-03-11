Trabzon’da nesli tükenen vaşak silahla öldürüldü

Trabzon’un Tonya ilçesinde, nesli tükenme tehlikesi altındaki avlanması yasak vaşak, silahla öldürülmüş halde bulundu.

Fotoğraflar: DHA

Kalınçam Mahallesi, Keçi Gölü semtinde dere üzerinde yer alan taşkın koruma duvarının üstünde kanlar içinde hareketsiz şekilde yatan vaşağı fark eden vatandaşlar, durumu jandarmaya bildirdi.

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İhbar üzerine bölgeye gelen ekipler, nesli tükenme tehlikesinde olduğu için koruma altında bulunan ve avlanması yasak olan vaşağın silahla vurularak öldürüldüğünü tespit etti.

Bulunduğu yerden alınan vaşak, Milli Parklar ve Doğa Koruma Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

Hayvanı öldüren kişi ya da kişilerin bulunması için bölgede çalışma başlatıldı.