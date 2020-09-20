Toplum Bilimleri Kurulu üyesi maske kullanımını araştırdı: ‘Erkek adam risk alır’

Toplum Bilimleri Kurulu üyesi Prof. Dr. Veysel Bozkurt’un araştırmasına göre erkeklerin maske kullanımı düşük seviyede. Bozkurt’a göre toplumdaki tanımlama biçimi nedeniyle “Erkek adam risk alır” diye bakılıyor.

Fotoğraf: DHA

Habertürk’ten Muharrem Sarıkaya’nın köşesine taşıdığı Toplum Bilimleri Kurulu üyesi Bozkurt’un araştırması, 29 Ağustos-5 Eylül tarihleri arasında çevrimiçi anket olarak 2515 kişi üzerinden düzenlendi.

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Ankete katılanların yüzde 57.6’sı kadın, yüzde 42.4’ü erkek ve yüzde 94’ü üniversite mezunu.

Prof. Dr. Bozkurt tespitine göre, yaş arttıkça, “Kalabalık mekanlarda maskeyi her zaman kullanıyorum” diyenlerin sayısı artıyor.

Maske konusunda en az hassasiyet gösterenler 25 yaş ve altındakiler. En çok hassasiyet ise 65 yaş ve üstündekilerde.

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Maske kullanımın oranına cinsiyet üzerinden bakıldığında, kadınlar daha önde, erkeklerin maske kullanımı ise düşük seviyede.

Bozkurt ortaya çıkan bu tablonun nedenini şu sözlerle açıklıyor: Erkekliğin toplumdaki tanımlama biçiminden kaynaklı bazı sorunlar var. ‘Erkek adam risk alır’ diye bakıyor, kendi rolünü içselleştiriyor…”

Bozkurt’un aktardığı diğer bir veriye göre nisan ayında “Covid-19 dev şirketlerin ve büyük güçlerin oyunu” diye bakanların oranı yüzde 32 seviyesindeydi. Bu oran 11 puan yükselip yüzde 43’e ulaştı.