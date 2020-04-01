Tofaş üretime iki hafta ara verecek

Tofaş dünya çapındaki corona virüsü salgını sonucu yurt dışından gelen parça tedarikindeki aksamalar nedeniyle cuma akşamından itibaren iki hafta üretime ara verecek.
Tofaş ile birlikte Türkiye’deki otomotiv ana sanayinin neredeyse tamamı üretime ara vermiş oldu.
Şirketin dün akşam Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda yayınlanan açıklamasına göre üretim 20 Nisan’a kadar askıya alındı.
Bu süre içinde sınırlı periyodik fabrika bakım çalışmaları ve corona virüsü ile mücadele için sağlık ekipmanı üretimi yapılacak.