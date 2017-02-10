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Yaramazlara biraz batar!

TMMOB ihraç edilen akademisyenlere kapılarını açtı

 

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB), kanun hükmünde kararnamelerle (KHK) ihraç edilen akademisyenlerin birlik binalarında ders verebileceğini bildirdi.

Resmi Gazete’de 7 Şubat’ta yayınlanan 686 Sayılı KHK’yla, 115’i Barış İçin Akademisyenler İnisiyatifi’nden olmak üzere Türkiye’nin en köklü üniversitelerinde görev yapan tam 330 akademisyen meslekten ihraç edilmişti.

En fazla ihraca maruz kalan Ankara Üniversitesi’nde toplamda 34 ‘barış akademisyeni’ atılmıştı.

Ankara Üniversitesi’ni 22 ihraçla Marmara Üniversitesi takip etmiş, Yıldız Teknik Üniversitesi’nden 15, Anadolu Üniversitesi’nden de 18 ‘barış akademisyeni’ KHK’yla ihraç edilmişti.

‘İfade özgürlüğü yok sayılıyor’

Olağanüstü halin (OHAL) ‘temel hak ve özgürlüklerin kaldırıldığı, ifade özgürlüğünün yok sayıldığı ve toplumun ilerici kesimlerine dönük saldırıların arttığı bir süreç haline dönüştürüldüğünü’ savunan TMMOB, kış lastiği kullanımı gibi OHAL’le alakasız düzenlemerle ‘tek adam’lığın provasının yapıldığını aktardı.

‘Hukuka aykırı’

OHAL uygulamalarının, açığa almaların ve KHK’yla ihraç edilen akademisyenlerin yaşadıklarının ‘temel hukuk normlarına dahi uymadığını’ belirten TMMOB, şunları kaydetti: “Yıllardır eğitimin dinselleştirilmesine, ticarileştirilmesine, cinsiyetçi ve ayrımcı politikalara direnen, laik-bilimsel-demokratik ve anadilinde eğitimi savunan, emek, barış ve demokrasi mücadelesi yürüten akademisyenler üniversitelerden ihraç edilmektedir.”

‘Kapımız hocalara açık’

İhraç edilen akademisyenlerin arasında kendi üyelerinin de bulunduğunu açıklayan TMMOB kapılarının açık olduğunu kaydetti: “İhraç edilen akademisyenlerle dayanışma içinde olduğumuzu ve sürecin takipçisi olacağımızı bildirir, üniversitelerinden ve öğrencilerinden uzaklaştırılan tüm bilim insanlarının dilerlerse TMMOB binalarında derslerine devam edebileceklerini kamuoyuna saygıyla duyururuz.”

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