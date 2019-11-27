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Yaramazlara biraz batar!

TikTok’tan, Çin’in Uygur Türklerini tuttuğu kamplara dikkat çeken kullanıcıya sansür

Sosyal medya platformu TikTok, Amerikalı bir kadının ‘Çin’in Uygur Türkleri’ni kampta tutmasını eleştiren’ videosunun ardından hesabına bir ay süreyle erişim engeli koydu.

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Hi guys, I made a video about the situation in China with how the government is capturing the Uyghur Muslims and placing them into concentration camps. Once you enter these camps, you’re lucky if you get out. Innocent humans are being murdered, tortured, raped, receiving shock therapy, and so much more that I can’t even describe. They are holding a genocide against Muslims and they’re getting away with it. We need to spread awareness. I know it might sound useless, what can spreading awareness and talking about this even do? What are we supposed to do about it? We have our voices and technology to help us. Speak to those who can help! The UN failed to stop this genocide in the summer, we can’t let that happen again. We can’t be silent on another holocaust that is bound to happen. We can’t be another failed generation of “what could’ve, should’ve, would’ve”. We are strong people. We can do this. Only if we try #muslim #islam #tiktok #uyghurmuslims #china #freepalestine

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Feroza Aziz, Instagram

BBC Türkçe’de yer alan habere göre suçlamaları reddeden Çin merkezli TikTok şu açıklamayı yaptı: “Kullanıcının bir önceki hesabı, Usame bin Ladin’in yer aldığı bir video paylaştığı ve TikTok’un ‘terör örgütleriyle alakalı içeriklerin paylaşılmaması’ şartını ihlal ettiği için engellenmiştir.”

‘Yeni bir holokost’

Güzellik ve bakım tavsiyeleriyle başlayan videosunda; Çin’in Uygur Türklerini, Sincan Uygur Özerk Bölgesi’ndeki kamplarda tuttuğunu söyleyen Feroza Aziz, Çin’de gerçekleşen olayları, ‘yeni bir Holokost (Yahudi soykırımı)’ olarak nitelendirdi.

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Aziz, daha sonra Twitter’dan yaptığı paylaşımında TikTok’un yeni bir içerik koymasını engellediğini yazdı.

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