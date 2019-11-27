TikTok’tan, Çin’in Uygur Türklerini tuttuğu kamplara dikkat çeken kullanıcıya sansür

Sosyal medya platformu TikTok, Amerikalı bir kadının ‘Çin’in Uygur Türkleri’ni kampta tutmasını eleştiren’ videosunun ardından hesabına bir ay süreyle erişim engeli koydu.

BBC Türkçe’de yer alan habere göre suçlamaları reddeden Çin merkezli TikTok şu açıklamayı yaptı: “Kullanıcının bir önceki hesabı, Usame bin Ladin’in yer aldığı bir video paylaştığı ve TikTok’un ‘terör örgütleriyle alakalı içeriklerin paylaşılmaması’ şartını ihlal ettiği için engellenmiştir.”

‘Yeni bir holokost’

Güzellik ve bakım tavsiyeleriyle başlayan videosunda; Çin’in Uygur Türklerini, Sincan Uygur Özerk Bölgesi’ndeki kamplarda tuttuğunu söyleyen Feroza Aziz, Çin’de gerçekleşen olayları, ‘yeni bir Holokost (Yahudi soykırımı)’ olarak nitelendirdi.

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Aziz, daha sonra Twitter’dan yaptığı paylaşımında TikTok’un yeni bir içerik koymasını engellediğini yazdı.