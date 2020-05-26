THY ‘corona’ kurallarını açıkladı: El bagajı yok

Haziran ayında yeniden uçuşlara başlayacak Türk Hava Yolları (THY) uygulanacak bazı yeni kuralları açıkladı.

Fotoğraf: DHA

Covid-19 tedbirleri kapsamında uçuşlarını bir süre askıya alan ve 5 Haziran’da iç hat uçuşlarına başlamayı planlayan THY ‘corona’ sonrası dönemde uçuşların nasıl olacağına dair bir dizi önlem paylaştı.

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THY Genel Müdürü Bilal Ekşi’nin Twitter hesabından duyurduğu önlemler şöyle:

*Sağlıklı uçuş için el bagajı yok, küçük el çantası var.

*Maskeni tak. Her dört saatte bir değiştirecek kadar yanında yedek masken olsun.

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*Koridorda kuyruk ve temas yok. Anons ile sıra numarasına göre, biniş için arka sıradan öne doğru, iniş için önden arkaya doğru sırasını bekleyerek anons ile…

*Hijyene dikkat. El yıkamak ve mümkün olduğunca online işlemler ile seyahat.

*Sosyal mesafeni koru: Mümkün ve makul olan her yerde buna dikkat et.