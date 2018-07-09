Tayland’da bir çocuk daha kurtarıldı

Tayland’da mağarada mahsur kalan çocuklardan biri daha kurtarıldı. Geriye yedi çocuk ve antrenörleri kaldı.

Girdikleri mağarada 15 gün önce muson yağmurlarının yarattığı sel sebebiyle mahsur kalan yaşları 11 ile 16 arasında değişen 12 çocuk ve 25 yaşındaki antrenörleri için uluslararası kurtarma operasyonu başlatılmıştı. Operasyon kapsamında birçoğu ordu mensubu 40 profesyonel dalgıç, bir bölümü su dolu 4 kilometrelik mağara dehlizlerinde oksijen tüpleri ve halatlarla kurtarma zinciri oluşturdu.

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Operasyonun ilk gününde dört çocuk kurtarılmıştı.

Kurtarılan çocuklar henüz ailelerine fiziken kavuşamadı. Olası enfeksiyonu önlemek için aileler çocuklarını camdan görebiliyor.