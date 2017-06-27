‘Tartışmalı ve anlaşılmıyor’ diye çıkarılan evrim ABD basınında: ‘Dindar nesil’ adımları

Talim ve Terbiye Kurulu Başkanı Alparslan Durmuş, bayram sonrası açıklanması beklenen yeni müfredattan evrim teorisinin çıkarılmasını, ‘tartışmalı ve anlaşılması zor olması’na bağladı.

Durmuş’un açıklamaları CNN, Newsweek ve New York Times gibi ABD’nin saygın medya organlarında, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın ‘dindar nesil’ talebi vurgulanarak anlatıldı.

Müfredat tartışması

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz’ın açıkladığı müfredat taslağında, öğrencilere yakın tarih ve darbe girişiminin anlatılmasına yer verilmiş, evrim konu başlığı çıkarılmış, Atatürk’ün hayatıyla ilgili konularda kısıtlamaya gidilmişti.

Taslakta ayrıca, ‘2. Dünya Savaşı’ konu başlığında Türkiye’nin izlediği dış politika ve savaş sırasında Türkiye’de meydana gelen siyasi, ekonomik gelişmeler bölümünden 2’nci cumhurbaşkanı İsmet İnönü’ne ait başlık kaldırılmış, imam hatip ortaokullarındaki öğrencilere 7’inci sınıftan itibaren ‘cihat’ kavramının anlatılacağı ortaya çıkmıştı.

Yılmaz, yeni müfredata ilişkin tanıtım toplantısında kaldırılan evrim teorisi hakkında “Bilim ne söylüyorsa biz onu takip edeceğiz. İlim midir, varsayım mıdır, kuramsal mıdır…” demişti.

‘Lisans eğitimine ertelendi’

‘Hayatın Başlangıcı ve Evrim’ ünitesinin artık ders kitaplarında yer almayacağını aktaran Talim ve Terbiye Kurulu Başkanı Alparslan Durmuş, “Tartışmalı konuları öğrencilerin henüz kavrayabilecek bilimsel arka plana sahip olmadıkları kademelerde devre dışı bıraktık. Lise 9. sınıf biyoloji dersindeki ‘Hayatın Başlangıcı ve Evrim’ ünitesi de henüz bu tartışmayı yürütebilecek öncüllere sahip olmadıkları için lisans eğitimine ertelendi” dedi.

Durmuş, 2017-2018 eğitim yılında uygulanmaya başlanacak müfredata, yerli ve milli değerleri katmaya çalıştıklarını söyledi. Yeni müfredatta, ilkokuldan liseye 51 programda değişiklik yapıldı.

Yeni müfredatın bayramdan sonra Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz tarafından açıklanması bekleniyor.

Suudi Arabistan’ın ardından ikinci

Amerika’nın Sesi’nin aktardığına göre, Amerikan Ulusal Bilim ve Eğitim Merkezi (National Center for Science and Education) alınan karar sonrasında yaptığı yazılı açıklamada, evrim öğretiminin İslamcı köktenci grupların ve politikacıların gayretleri nedeniyle periyodik olarak tartışmalı hale getirildiğini belirterek, “Evrim teorisi Türkiye’de yok oldu” ifadesini kullandı.

CNN ise Erdoğan ve AKP hükümetinin eğitim sistemindeki adımlarla Türkiye’yi daha muhafazakar hale getirdiğini savundu.

Türkiye’de eğitimin Erdoğan ile muhalifleri arasında ‘savaş alanına’ dönüştüğünü yazan Newsweek dergisi, evrim teorisinin lise müfredatından kaldırılmasının bu savaşı daha da körüklediği kaydetti.

Evrim teorisinin dünyada çoğunlukla Müslüman ülkelerde tartışıldığını belirten dergi, 2011 yılında yapılan evrim teorisi karşıtlığıyla ilgili bir araştırma sonuçlarına göre, Darwin’in evrim teorisine en fazla karşı çıkılan ülkenin yüzde 75 oranla Suudi Arabistan olduğu, bu ülkeyi de yüzde 60 oranla Türkiye’nin izlediğini aktardı.

‘İkinci bir İran’a dönüşme ihtimali bulunmuyor’

Yorumlarda, Erdoğan’ın eğitim sisteminin gençleri ‘dindar nesil’ adına imam hatiplere kaydolmaya yönlendirdiği kaydedildi.

“Türkiye’de eğitim müfredatından evrim teorisinin kaldırılması laikleri kızdırdı” başlığıyla haberi veren New York Times ise bu karar nedeniyle Erdoğan’ın şiddetli bir şekilde eleştirildiğini kaydetti.

New York Times, ‘muhafazakar bir Müslüman’ olarak tanımladığı Erdoğan’ın ülkenin ‘laik çizgisini değiştirme çabaları’ konusunda endişelerin giderek derinleştiğini belirtti.

Türkiye’nin ‘ikinci bir İran’a dönüşme ihtimali’ olmadığını yazan gazete gerekçesini şöyle açıkladı: “Türkiye’nin ikinci bir İran’a dönüşme ihtimali bulunmuyor. Ülkenin laiklikle olan sıkıntılı ilişkisi Erdoğan’ın göreve başlamasından önce de vardı. Teknik olarak Türkiye’de cami ve devlet, Atatürk’ün günlerinde bile asla tamamen ayrılmadı. Bunu yapmak yerine din devletin kontrolü altına alındı. İslam düşüncesini meşrulaştırma süreci kısmen 1980’de darbe yapılarak iktidara gelen ve komünizme karşı potansiyel bir tampon vazifesi olarak görülen Kenan Evren’in yönetimi sırasında başladı. Erdoğan’ın AK Parti’si İslamcılarla kafaları karıştıran bir ilişkide. AK Partililer şeriat yönetimi taraftarı olmak yerine kendilerini muhafazakar olarak tanımlamayı tercih ediyorlar.”