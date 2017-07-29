Tarihe verilen değer: 2 bin 500 yıllık antik kentteki kazı ‘ödenek yok’ diye erken bitecek

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Balıkesir’deki 2 bin 500 yıllık antik kentteki kazılar ödenek yetersizliği nedeniyle gelecek ay sona erecek.

Erdek ilçesindeki Düzler mevkiinde bulunan Kyzikos antik kentinde bu yılki kazı çalışmaları 11 Temmuz’da başladı.

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Çalışmalar Erzurum Atatürk Üniversitesi öğretim üyesi Doç. Dr. Nurettin Koçhan’ın başkanlığı ve aynı üniversiteden Doç. Dr. Korkmaz Meral’in yardımcılığında 17 öğrenci ve altı işçiyle sürdürülüyor.

Balıkesir İl Kültür Müdürü Mustafa Çaltı, bu yıl sponsorlar hariç bakanlığın çalışmalara 70 bin lira ödenek ayırdığını söyledi.

Ödenek yoksa kazı da yok

Antik kentteki kazı çalışmasına geçen yıl eylül ayına kadar devam edilmişti. Ancak bu yıl kazı çalışması ödenek yetersizliği nedeniyle 10 Ağustos’ta bitirilecek.

Doç. Dr. Korkmaz Meral ödeneğin kentteki çalışmayı etkilediğini anlattı: “Daha önceki planımız, bu yıl Hadrianus Tapınağı ve nekropolde (mezarlık) çalışma yapmaktı. Ancak ödeneğimiz doğrultusunda kazılarımız sadece Hadrianus Tapınağı’nın batı bölgesinde gerçekleşiyor. Bu arada, tapınağın kısa kenar uzunluğunu da belirlemek istiyoruz.”

Antik kentte 11 yıldan beri devam eden kazı çalışmalarında bugüne dek çok sayıda eser bulundu.