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‘Tahran Kitap Bahçesi’: Dünyanın en büyük kitabevi İran’da açıldı

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Dünyanın en büyük kitabevi olan ‘Tahran Kitap Bahçesi’ İran’ın başkenti Tahran’da açıldı.

Fotoğraflar: Mehr Haber Ajansı

Kültür Servisi’nin aktardığına göre, 65 bin metrekarelik komplekste, dev kitap mağazasının yanı sıra sinema salonları, bilim merkezleri, derslikler, sergi alanları, restoranlar ve oyun odaları bulunuyor. Kompleksin çevresi ise kitap okumaya elverişli, büyük bir yeşil alanla çevrili.

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2004 yılında hayata geçirilmesine karar verilen kitap bahçesinin inşaatı geçen yılın son aylarında tamamlandı.

‘Tahran Kitap Bahçesi’nde sadece çocuklar için 40 binden fazla farklı başlıkta eser var.

‘Dünyanın en büyük kitap mağazası’ ünvanı, bundan önce New York’taki ‘Barnes&Noble’ kitabevine aitti.

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