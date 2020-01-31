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Yaramazlara biraz batar!

Tahliye edilen trafik magandası duruşmaya katılmadı, ‘zorla getirme’ kararı çıktı

İstanbul’un Bakırköy ilçesinde kız arkadaşıyla tartışmasının ardından aracını yayaların üzerine süren 22 yaşındaki Görkem Sertaç Göçmen, tahliye edilmesinin ardından yapılan ilk duruşmaya katılmadı.

Fotoğraf DHA

İstanbul Caddesi’nde 2 Ekim 2018’de aracında kız arkadaşını darp eden Göçmen’e çevredekiler tepki göstermiş, çıkan tartışmada Sertaç aracını kaldırıma çıkararak yayaları yaralamıştı. Göçmen, bir gün sonra tutuklanmıştı. Bakırköy 9’uncu Ağır Ceza Mahkemesi, Göçmen’i 6 Ocak’ta tahliye etmişti.

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DHA’nın haberine göre Göçmen, davanın bugün görülen duruşmasına mazeret bildirmeden katılmadı. Bunun üzerine Göçmen hakkında zorla getirme kararı çıkarıldı.

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